Lo Zenit sbeffeggia la Juventus: le immagini fanno il giro del web – Video

Momento davvero negativo per la Juventus, sbeffeggiata anche dallo Zenit: il club russo non ha paura ad affrontare la formazione bianconera.

Si accende subito la sfida tra Juventus e Zenit San Pietroburgo, nonostante manchi oltre un mese al primo confronto in Champions League. Le due squadre sono state inserite nel girone del torneo, ma si affronteranno solo alla terza e alla quarta giornata. I bianconeri dovranno andare prima in trasferta e non troveranno un clima molto accogliente. Oltretutto, lo Zenit al momento è imbattuto e sembra avere intenzioni serie anche nella prima competizione continentale.

E sui social spunta un video particolarmente pungente nei confronti del club italiano, che al momento non se la passa alla grande. Solo un punto in campionato nelle prime tre partite, con due sconfitte consecutive contro gli azzurri dell’Empoli e poi del Napoli. I prossimi azzurri a battere la Juve saranno quelli dello Zenit? Nel frattempo Chiellini e compagni sono stati presi in giro e il video sta girando sul web.

Lo Zenit non ha paura della Juventus: lo sfottò ai bianconeri

Da qualche ora, circola su Tik Tok – il social del momento – un video montato ad hoc dallo stesso profilo dello Zenit San Pietroburgo. Il club russo ha inscenato un’intervista a Claudinho – attaccante brasiliano della formazione bianco-azzurra – nella quale un ipotetico giornalista chiede se avesse paura ad affrontare la Juve.

Até o zenit zuando a juve, ninguem mais respeita a juve KKKKKKKKK pic.twitter.com/xUspk5RuEw — João Gomesˢᵉᵖ (@JoaoGomies) September 13, 2021

Con la canzone “Mama said” di Lukas Graham, lo Zenit ha preso in giro la Juventus postando subito dopo la domanda a Cluadinho le esultanze di Mancuso e Politano, autori delle reti contro i bianconeri in campionato. Insomma, nessuna paura da parte della squadra russa, pronta a scendere in campo con la consapevolezza di poter battere la compagine di Allegri. Al momento, la Vecchia Signora non è al top delle condizioni, ma fino al 20 ottobre, quando è previsto il primo incontro tra i due club, manca ancora un bel po’.