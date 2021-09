Anche nella seconda giornata di Champions arriva un record e lo stabilisce un giovane, che fa meglio di Mbappé: Guardiola lo aveva previsto.

Dopo lo show nel match di apertura di ieri fra Salisburgo e Siviglia, il gol di Ronaldo e il ko del Barcellona per mano del Bayern, anche dalle partite di oggi arrivano sorprese in Europa. Soprattutto dal Borussia Dortmund, lanciato da Haaland. Il norvegese con la rete messa a segno, ha raggiunto Brattbakk, ed è il calciatore norvegese ad aver messo a segno più gol nella Coppa dalle grandi orecchi. A soli 21 anni e con una media incredibile.

Non è l’unico primato stabilito nel match, perché ne arriva un altro forse ancora più importante. E di sicuro curioso, perché Pep Guardiola sottolineò le capacità del calciatore che è riuscito a fare meglio addirittura di Mbappé.

Champions, Bellingham fa meglio di Mbappé: Guardiola aveva previsto lo strepitoso record

Un gol per sbloccare il risultato, e un assist ad Halaand per chiudere la pratica. Jude Bellingham e il compagno norvegese non raggiungono i 40 anni in due, ma hanno steso il Besiktas con il terribile uno-due. Qualità, forza fisica, soprattutto talento. Che Pep Guardiola aveva intravisto nei due calciatori. Fu il primo forse a provare ad accaparrarsi Haaland, mentre di Bellingham disse addirittura che avrebbe bruciato le tappe, sottolineando di non aver mai visto un calciatore che a 17 anni gestiva la mediana con così tanta personalità, urlando contro i compagni.

Leggi anche: Champions, è Liverpool Milan: cosa fanno i protagonisti della finale 2005

Lo fece nella passata stagione, pronosticando record e una carriera strepitosa. Bellingham ha risposto oggi, strappando un primato unico in Champions. Con la rete messa a segno al Besiktas, è il calciatore più giovane ad aver timbrato il cartellino in due partite consecutive. Primato strappato addirittura a Mbappé, che ci riuscì all’età di 18 anni e 85 giorni. Bellingham invece ha 18 anni e 78 giorni. Chapeau.