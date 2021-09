Calcio streaming, Now tv propone una nuova offerta

La piattaforma Now propone una nuova offerta per vedere il calcio in streaming, scopriamo insieme i dettagli dell’abbonamento.

Now è pronta ad concedere un’offerta irrepetibile per tutti gli appassionati di calcio e non solo. La piattaforma che si aggancia a Sky, ha messo nel proprio listino prezzi un nuovo abbonamento valevole però fino ad oggi (15 settembre). Scopriamo insieme di cosa tratta questa nuova offerta e quali sono i contenuti che si possono vedere pagando questo speciale abbonamento.

L’offerta Now, calcio streaming a pochissimo!

La piattaforma Now per questo mese ha messo l’abbonamento scontato a 5 euro e 99 centesimi, invece dei soliti 14 euro e 99 centesimi. L’imperdibile offerta inoltre non è destinata solo agli appassionati di calcio, ma anche di altri sport, infatti l’abbonamento copre anche: tennis, motori, basket ed altri eventi.

Per quanto riguarda il mondo del pallone, nel sito saranno presenti molti eventi come: la Champions League con un totale di 121 partite, la Serie A in cui si potranno vedere 3 partite ogni settimana, alcune partite anche dei campionati maggiori ovvero: Premier League, Bundesliga e Ligue 1 (manca all’appello solo il campionato spagnolo) ed infine tutte le partite di Europa League e della nuova Conference League.

Oltre a queste partite ci saranno anche altri contenuti per gli amanti del calcio come: interviste alle vecchie glorie degli sport, documentari e rubriche sportive. Insomma una bella sezione dove poter passare il tempo.

Cambio prezzo dell’abbonamento

Attenzione però, l’abbonamento de 5,99, sarà disponibile solo per oggi mercoledì 15 settembre. Inoltre al riattivarsi dell’offerta il prezzo tornerà normale. Quindi solo questo mese sarà possibile usufruire di tutti questi servizi al prezzo speciale riportato qui sopra. Non c’è comunque da preoccuparsi, l’abbonamento è disattivabile ed è possibile godersi questo mese senza dover per forza pagare il prossimo, basta ricordarsi di disattivarlo prima del termine, che è impostato a 24 ore prima della scadenza.