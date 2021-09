“Che cosa ci siamo persi?”: il ballo di Raffaella Fico al GF Vip è mozzafiato

Raffaella Fico sorprende tutti i suoi follower ed il presentatore del Grande Fratello VIP con uno stacchetto da urlo: le immagini fanno battere forte il cuore.

Il Grande Fratello Vip è partito col botto, come si suol dire. Ben sedici volti noti dello spettacolo italiano e non solo. Infatti, nella casa ci sono anche sportivi come Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Ma c’è anche la showgirl campana Raffaella Fico, vincitrice nel 2007 come nel concorso di bellezza Miss Gran Prix nel 2007.

La modella ritorna al GF VIP e lo fa rispettando le aspettative. Il suo nome è molto noto soprattutto per la relazione avuta con Mario Balotelli, con il quale continua ad avere battibecchi a distanza. I due hanno una figlia, ma si sono allontanati a seguito della rottura del rapporto. Ognuno fa la propria vita. L’attaccante ha lasciato l’Italia per inseguire un’insperata convocazione in Nazionale e trovare fortuna in Turchia; Raffaella, invece, è tornata a calcare il palcoscenico televisivo. Così, la presentazione prima di entrare nell’abitazione assieme ai concorrenti è diventata virale sui social.

Raffaella Fico, il ballo al GF Vip è da urlo – VIDEO

La bellissima showgirl si è presentata con un abito corto bianco ed una giacca aperta, che ha lasciato spazio alle dolci curve del suo fisico mozzafiato. Raffaella Fico ha ballato sulle note di una musica spagnola prima di entrare nella casa del GF VIP, sbalordendo tutto il pubblico presente in sala e anche il conduttore.

“Cosa ci siamo persi?” – ha dichiarato il presentatore del Grande Fratello Alfonso Sigonini – Era da un po’ che non ci vedevamo“. Ed effettivamente, la donna non usciva in tv da diverso tempo, ma ha colto l’occasione per tornare nel reality show per dimostrare “di essere maturata col tempo. Sono un’altra persona rispetto a quando partecipai la prima volta al GF“.