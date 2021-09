Le passioni di Vinicius Junior: dalla play a… Ludovica Pagani

La vita privata di Vinicius Junior, l’attaccante del Real Madrid: fidanzata, auto e qualche like galeotto.

Ci sono calciatori di cui si conoscono tutti i segreti, e altri che riescono a mantenere un certo riserbo sulla propria vita privata. Tra questi c’è anche un campionissimo in erba come Vinicius Junior. L’attaccante del Real Madrid, classe 2000, è pronto per diventare finalmente uno dei trascinatori del club più blasonato al mondo, a partire dalla Champions League 2021/22.

Nato in Brasile il 12 luglio in una famiglia umile, è cresciuto con i genitori, due fratelli e una sorella, prima di mettere in mostra le sue qualità e raggiungere grande successo nel Real. Pur essendo già una stella nel mondo del calcio, ha saputo mantenere il forte legame con la sua terra, la sua famiglia e i genitori. Fino a 18 anni, nonostante fosse già il calciatore pagato di più nella storia del calcio tra gli under 18, non ha comprato casa.

E fino a pochi anni fa non aveva nemmeno un’auto sportiva. Ancora oggi non sappiamo se abbia deciso di investire in una fuoriserie, come fatto da molti altri compagni di squadra, o se stia ancora provvedendo a soddisfare bisogni di altra natura. D’altronde, Vinicius è un ragazzo semplice. Ama lo sport, non solo il calcio, ma anche il basket, gli piace giocare alla playstation ed è molto attivo sui social. Forse anche troppo…

Vinicius Junior ha una fidanzata?

Al momento l’attaccante brasiliano non sembrerebbe avere una fidanzata fissa, e anzi pare non abbia ancora avuto una storia veramente seria. Nel 2019 sembrava aver iniziato una storia con un’influencer e blogger sua connazionale, la splendida Maria Julia Mazalli. I due sarebbero venuti allo scoperto proprio sui social, pubblicando delle storie sui rispettivi profili dallo stesso bagno. Un caso?

Comunque siano andate le cose, sembra però che la loro storia sia durata molto poco. Pochi mesi dopo infatti è stato ‘pizzicato’ da alcuni fan a fare dei complimenti piuttosto espliciti a Ludovica Pagani!

A quanto pare il buon Vinicius apprezza molto la bionda più amata dai tifosi della Juventus, al punto da commentare alcuni suoi scatti in costume in maniera piuttosto esplicita: un applauso e tanti cuori per far capire che le sue grazie sono davvero molto apprezzate dall’attaccante (CLICCA QUI per la foto commentata da Vinicius). Bomber anche fuori dal campo.