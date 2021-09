Handanovic risponde alle critiche: “Cani che abbiano”

Samir Handanovic non ci sta e risponde alle critiche con parole durissime: l’attacco dell’estremo difensore nerazzurro.

Handanovic non para le critiche. Dà loro un calcio. E bello forte, come nemmeno il più brutale Romelu Lukaku ha mai fatto nella sua carriera. Finito nel mirino della critica per le ultime prestazioni opache, o comunque non perfette, il capitano nerazzurro ha scelto di rispondere per le rime a chi non è convinto delle sue qualità, respingendo al mittente ogni lamentela nella maniera più ‘dura’.

A far accendere il dibattito sarebbero state alcune critiche ricevute dal calciatore sloveno negli ultimi giorni per delle prestazioni non all’altezza della sua fama. Già lo scorso anno, nonostante lo scudetto vinto, in molti non avevano apprezzato le sue performance. Ma l’inizio di questa stagione sarebbe stato davvero shockante per i tifosi nerazzurri, che stavolta hanno scelto di criticare duramente il loro idolo.

Nell’immediata vigilia del debutto in Champions League 2021/22 con il Real Madrid, il portiere ha voluto però rispondere subito, e in un’intervista rilasciata ai microfoni di Amazon Prime ha dichiarato: “Tanti cani abbaiano per la strada, ma non è che tiro le pietre su ogni cane che abbia“. Messaggio ricevuto?

Handanovic ‘para’ le critiche e cita Bukowski

Se tra i pali questo inizio di stagione non si è rivelato proprio da sogno per Samir Handanovic, dal punto di vista dialettico forse il portierone sloveno non è mai stato così in forma. Solo pochi giorni fa, in un’intervista a Tuttosport, aveva infatti non solo respinto ancora una volta le critiche, ma si è lasciato andare anche a un paragone entrato subito nel cuore dei suoi fan.

“A volte mi sento il Bukowski dei portieri“, ha affermato l’ex Udinese, da anni un pilastro dell’Inter. Un parallelo, quello tra lui e lo scrittore più amato e odiato del Novecento, che è diventato virale anche sui social. Ma Samir lo ha spiegato anche con precisione: “Non bevo, non fumo, ma come lui sono un tipo diretto che, se deve dire una cosa a qualcuno, va dritto“.

Parole che non erano collegate direttamente alle dichiarazione fatte ad Amazon, ma che alla luce di quanto accaduto non possono che suonare come profetiche. Insomma, gli si può rimproverare qualche incertezza di troppo, o qualche ‘papera’ qua e là, ma fuori dai pali Samir resta uno dei personaggi più carismatici del nostro calicio.