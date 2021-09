I segreti di Rafael Leao, il rapper prestato al calcio

La vita privata di Rafael Leao: dalle origini alla carriera nel mondo della musica, tutto sul portoghese del Milan.

Un calciatore o un rapper? Entrambi. Rafael Leao non è solo croce e delizia del tifo rossonero, ma anche un artista che gioca a calcio per hobby. O viceversa. E non è uno scherzo. La passione per la musica è davvero viva nel cuore del campione portoghese, che a soli 22 anni può già permettersi il lusso di aver raggiunto un buon successo sia come calciatore che come rapper.

Grande amico di alcuni degli esponenti più importanti del mondo del nostro hip hop e della trap, tra cui Capo Plaza, il ‘giovane fuoriclasse’ lusitano ha già pubblicato anche un album nel gennaio 2021. S’intitola Beginning, pubblicato sotto il nome d’arte di Way 45 (CLICCA QUI per il profilo ufficiale del rapper), ed è formato da 7 canzoni in inglese e portoghese. Al centro dei brani temi tipici per l’immaginario rap: le origini, i primi passi diffiicili, i sacrifici che hanno portato al meritato successo.

Leggi anche -> Leao, il gol record è irregolare: il motivo per cui andava annullato

La passione per la musica era stata raccontata dallo stesso Rafael qualche tempo fa in un’intervista a Rolling Stone: “Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello, nella vita“. Un progetto che ha deciso di anticipare, fin qui con risultati discreti. Ma è solo l’inizio…

Rafael Leao: fidanzata, auto e segreti della vita privata

Nato il 10 giugno 1999 ad Almada da genitori di origini angolane, Rafael Leao è ancora molto giovane e non ha moglie. Sulla sua vita privata in effetti è sempre riuscito fin qui a mantenere il massimo riserbo. Non sappiamo se abbia una fidanzata, ma quel che è certo è che le spasimanti non gli mancano.

Da buon rapper non disdegna circondarsi di oggetti di lusso e di grande bellezza, status symbol del suo successo. Vive a Milano in uno splendido appartamento ed è stato avvistato a bordo di splendide auto sportive.

Potrebbe interessarti -> Leao, gol da record in Sassuolo-Milan: il più veloce della Serie A. La top 5

Molto legato alla famiglia, esulta spesso facendo il gesto del telefono. Il motivo? Sembra che il padre gli telefoni tutte le volte che va in rete per parlarne, e da qui è nata la sua esultanza tipica. Dopo aver raggiunto guadagni importanti, per ricompensare i genitori per aver avuto molta pazienza e avergli permesso di inseguire i suoi sogni, ha regalato alla madre un salone da parrucchiere a Lisbona. Un gesto che non è certo passato inosservato…