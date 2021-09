David Ospina: tutti pazzi per la moglie Jessica e la sorella Daniela

Le donne di David Ospina fanno impazzire i tifosi: chi sono la moglie Jessica Sterling e la sorella Daniela.

Il numero uno del Napoli è David Ospina. Magari non tra i pali, ma per seguito sui social sì. Il portiere colombiano è una vera star, ma non solo per meriti sportivi. L’ex portiere dell’Arsenal vanta infatti due veri e propri assi nella manica: la moglie Jessica Sterling e la sorella Daniela.

La splendida Jessica, biondissima e super colombiana, nonostante il cognome anglofono che rimanda a un noto calciatore, è la perfetta moglie di Ospina dal 2012. Su Instagram si mostra spesso nelle sue attività anche professionali, emozionando i suoi oltre 600mila follower (clicca qui per poter ammirare i suoi scatti sensuali), ma per il resto è una madre e moglie apparentemente all’antica, sempre circondata dal marito e dai figli Dulce Maria e Maxi.

Jessy e David si conoscono da quando erano poco più che maggiorenni, e hanno iniziato fin da subito a frequentarsi, innamorati follemente l’uno dell’altra. Per quanto riguarda il suo lavoro, Jessica è un’imprenditrice. Una curiosità? Come molte donne latine, è molto religiosa.

Non solo la moglie: chi è Daniela Ospina, la sorella di David

David non è l’unico sportivo della famiglia Ospina. E nemmeno la più amata. Anche la sorella Daniela ha infatti il suo seguito e i suoi fedelissimi. Modella per un noto brand di abbigliamento, ha lavorato in passato anche in televisione, come ragazza immagine per un programma colombiano, e ha partecipato a Bailando con Estrellas. La sua principale professione per ora è però quella di giocatrice di pallavolo.

Bellissima, ma anche molto in gamba. Daniela è laureata in economia aziendale e, per non farsi mancare nulla, ha già lanciato una linea di abbigliamento sportivo. Tra l’altro, di lei si è parlato molto anche nel mondo del calcio: è infatti l’ex moglie di James Rodriguez. I due hanno avuto insieme anche una figlia, Salomé.

Proprio per questo motivo in molti alcuni anni fa speravano che il talento colombiano potesse seguire il cognato David al Napoli. Una vicenda di mercato che non ha avuto alcun seguito, probabilmente per il bene di entrambe le parti in causa, visto che James non ha saputo confermarsi ai suoi livelli e che gli azzurri hanno avuto ancora per poco tempo il suo mentore Ancelotti in panchina.