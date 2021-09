Lazio Roma, derby e sfida anche in garage: le auto top dei calciatori

Sfida aperta in campo e nella collezione di auto: il derby Roma Lazio è attesissimo nella capitale. Ecco alcuni modelli dei protagonisti.

Roma si ferma in una sola occasione. E arriverà fra pochi giorni.. È il derby il giorno in cui nella capitale si trattiene il respiro, e i tifosi di Roma e Lazio sperano in una vittoria che vale un pezzo di stagione. Sarà incrocio attesissimo fra Sarri e Mourinho, fra attacchi prolifici e centrocampisti che sul mercato valgono una fortuna.

Fra idoli di Roma, sponda giallorossa e biancoceleste. Fra calciatori che in città nelle prossime ore saranno fermati dai tifosi pronti a chiedere un successo che conta tantissimo. È derby anche fra auto, perché alcuni protagonisti della partita attesissima all’Olimpico, collezionano veri e propri bolidi dal valore incredibile.

La top 3 dei calciatori che amano le auto: Lazio Roma, derby anche in garage

Suv, supercar, auto personalizzate, bolidi da 300 mila euro. C’è di tutto nelle collezioni di auto dei giocatori di Lazio e Roma. Mkhitaryan ha un garage incredibile. Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Chevrolet. Lamborghini rossa anche per El Shaarawy mentre il nuovo arrivo Tammy Abraham ha una collezione incredibile. Lamborghini Urus, Mercedes G Wagon G 63, e Amg Coupe. Velocità, comfort e motori che urlano. Anche Smalling ha una passione notevole per le quattro ruote. Il difensore guida una Chevrolet e una Bentley GT da 140 mila euro. L’esemplare più curioso è una Mini Moke, unica e molto particolare.

Nella Lazio Immobile è il vero collezionista. Il bomber ha una Ferrari 488 GTB rigorosamente rossa che vale più di 200 mila euro. Non manca la Lamborghini Urus gialla da 680 cavalli, con la quale gira spesso nella capitale. Poi una Audi Q7 bianca, una Mini Countryman S e una Mercedes-Benz Classe E Coupé. Gira in Ferrari anche Felipe Anderson, mentre Pepe Reina ama le Porsche. Luis Alberto è un altro collezionista. Non solo la Smart per destreggiarsi nel traffico romano, ma anche una Porsche Cayenne che utilizza spesso la moglie e le fu regalata per l’anniversario. Il pezzo pregiato però è la Bentley con interni bianchi extralusso. Supercar da sogno, per un derby che però ora passa al campo.