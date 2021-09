“Xavi non farlo”: l’ex compagno lo avvisa, ma il Barcellona vuole un italiano

In caso di esonero di Koeman sarebbe pronto Xavi, ma l’ex compagno al Barcellona sgancia la bomba: intanto Laporta vorrebbe un italiano.

Il Barcellona riflette dopo il ko pesantissimo rimediato con il Benfica. É il più pesante incassato da una portoghese, ed è la prima volta in cui il club non segna nella sua storia nei primi due match di Champions. Dati che inchiodano Koeman, il cui esonero potrebbe solo essere questione di ore. In pole ci sarebbe Xavi, bandiera del club, ma nella rosa dei nomi resta anche Marcelo Gallardo, che al momento non convince.

Intanto, a Xavi, arriva l’avvertimento bomba di Luis Suarez, che gli consiglia di non tornare in blaugrana. L’attaccante, ora all’Atletico Madrid ha lanciato un vero e proprio missile alla sua ex squadra, avvisando l’ex compagno. “Mi sento di dire a Xavi di attendere – ha riferito – non è il momento adatto. C’è una guerra che fa male ai giocatori e lui è intelligente, aspetterà”. Intanto però Laporta avrebbe un sogno nel cassetto.

Barcellona: non solo Xavi e Gallardo, c’è un italiano in lista

Sempre dalla Spagna arrivano conferme sul possibile esonero di Koeman, e c’è una lista di nomi che potrebbero sostituirlo. Non solo Xavi e Gallardo, ma anche un italiano che attende una chiamata, e qualche mezza trattativa la ha già rifiutata. Si tratta di Andrea Pirlo, nome rilanciato con forza dai tabloid iberici.

Diverse testate raccontano che Laporta sarebbe ben lieto di affidargli la guida della squadra, ma che al momento non ci sarebbero stati contatti. Potrebbero essere però imminenti, e l’ex Juve rifletterebbe su una avventura di sicuro affascinante ma anche molto delicata.