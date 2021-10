Dal rapporto con Allegri all’amore con la moglie Federica Ziliani: tutte le curiosità su Jack Bonaventura.

Per anni il popolo del web si è chiesto se Giacomo Bonaventura, per tutti Jack, fosse il figlio di Allegri, o perlomeno un suo parente. In effetti in alcune foto l’ex centrocampista del Milan e l’ex tecnico rossonero sembravano davvero simili. Ma Jack non è un figlio d’arte, è molto di più: un calciatore talentuoso e intelligente sul terreno di gioco, ‘normale’ al di fuori del rettangolo verde.

La duttilità è il suo mestiere. Anche nella vita di tutti i giorni, dove si fa apprezzare per la normalità, ma anche per le tante passioni. Se non lo vedremo mai con una cresta, e probabilmente nemmeno con un tatuaggio, non si può certo pensare a lui come una persona noiosa. Ama guardare serie tv e film, ma anche viaggiare.

Non a caso, ha dichiarato in una sua intervista alcuni anni fa che il suo ricordo più bello è un viaggio in macchina per tutta la costa della California. Un’esperienza che gli ha fatto godere la sensazione di libertà assoluta. Al di là di questi aspetti, Jack è diventato molto famoso e anche invidiato sui social per un altro motivo: la splendida moglie, una ragazza che fa girare la testa a molti.

Federica Ziliani: chi è la splendida moglie di Jack Bonaventura

Su Instagram Jack non mostra molte immagini della sua vita privata, ma una ha voluto pubblicarla e mantenerla: quella con del matrimonio con la sua amata Federica Ziliani, la madre del suo primo figlio, Edoardo.

32 anni, occhi di ghiaccio e fisico straordinario, è laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Medicina dello sport e nutrizione. Di mestiere la dottoressa Ziliani è anche insegnante di yoga dinamico. Sarà questo il segreto della calma e dell’ottima forma psicofisica di Bonaventura?

Possibile, anche se l’aspetto più sereno e tranquillo del carattere di Jack non è il pregio migliore del suo carattere per la bella Fede. Su Instagram ha anzi rivelato di vederlo come un difetto: “Per i miei gusti è sempre troppo sereno, pacifico e paziente“. Tuttavia, proprio questa serenità l’ha fatta innamorare, perché lo ha fatto divenatre un padre perfetto.

Sempre sui social la ragazza ha più volte risposto alle domande dei fan. Anche se non sono mancati momenti di tensione. Come quando un follower le ha chiesto se stesse con Jack solo per i soldi. Certo, lo stipendio di Bonaventura non è basso, ma una domanda del genere è del tutto fuori luogo e l’ha mandata su tutte le furie: “Mi piacerebbe risponderti a modo, ma preferisco non sprecare energie“. Anche questa è classe.