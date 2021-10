La Juve prepara l’assalto a Vlahovic: un big può essere sacrificato

Dopo la rottura tra la Fiorentina e Vlahovic, la Juventus è pronta a sferrare l’assalto: serve la cessione di un big.

Tanto tuonò che piovve. Inaspettatamente, a oltre venti mesi dalla scadenza del contratto, il 5 ottobre è arrivata la rottura tra la Fiorentina e il proprio calciatore simbolo, Dusan Vlahovic. E la Juventus è pronta ad approfittarne. Non è una novità la passione del club bianconero per l’attaccante serbo, e le ultime vicende potrebbero spingerla ad agire nel breve.

Tutto è iniziato con la trattativa per il rinnovo del contratto tra la Viola e il proprio centravanti. Una trattativa partita con largo anticipo e andata avanti tra alti e bassi. Se inizialmente sembravano esserci le condizioni per arrivare a un accordo, complice la volontà di Dusan di mostrare riconoscenza nei confronti del club che lo ha cresciuto e lo ha fatto diventare grande, negli ultimi giorni le cose naufragate.

Leggi anche -> Commisso, annuncio clamoroso sul rinnovo di Vlahovic: reazioni pesanti

Non a caso, Commisso attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato la chiusura della trattativa con una fumata nera. L’attaccante avrebbe infatti rifiutato un contratto da circa 4 milioni a stagione, il massimo che squadra gigliata avrebbe potuto offrire (sarebbe stato ingaggio record per il club). E per i maligni dietro al rifiuto del bomber ci sarebbe già il lavoro ai fianchi di un grande club europeo…

Juventus, obiettivo Vlahovic: Kulusevski in vendita

La Juventus potrebbe essere il club dietro il rifiuto di Vlahovic e del suo entourage. Non è un segreto che al club bianconero l’attaccante piacca, e non poco. Ma in questo momento in casa Juve il principale obiettivo è il risanamento dei conti, e per questo un grande acquisto necessiterà di una grande cessione.

Con Dybala ormai prossimo al rinnovo e de Ligt difficilmente piazzabile, tutti gli indizi porterebbero a Dejan Kulusevski. Secondo il Corriere della Sera potrebbe essere proprio lui il grande sacrificato per far spazio, in termini economici più che numerici, al centravanti serbo.

Potrebbe interessarti -> Fiorentina, Vlahovic non rinnova: se parte il sostituto arriva dalla Serie A

Difficile, se non impossibile, pensare a uno scambio con la Viola. Commisso non accetterà per il suo attaccante un’offerta inferiore ai 90 milioni, magari da limare con qualche contropartita utile. Per i bianconeri sarà quindi necessario riuscire a piazzare Kulusevski in qualche grande squadra europea o italiana. E gli estimatori non mancano. Le ultime voci riferiscono addirittura di un interesse dell’Atalanta a riportare il gioiello svedese a casa. Per ora però non c’è nulla di concreto, se non una certezza: il futuro di Vlahovic si scriverà nelle prossime settimane.