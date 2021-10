Tutto su Daniel Maldini: dal tunnel a Seedorf alla fidanzata

La vita privata di Daniel Maldini: fidanzata, stipendio e passioni del figlio e nipote d’arte, erede della dinastia rossonera.

Da promessa a principale alternativa sulla trequarti del Milan. Daniel Maldini ormai è diventato grande. Nipote dell’immenso Cesare e figlio del grande Paolo, l’ennesimo erede della dinastia più milanista d’Italia, nato l’11 ottobre 2001 sotto il segno della Bilancia, ha già conquistato non solo Pioli e il popolo rossonero, ma le simpatie dell’intero paese.

Sarà per la sua faccia da bravo ragazzo, o per la serietà dei suoi importanti parenti. Italo-venezuelano con doppio passaporto grazie alla nazionalità della madre, l’ex modella e attrice Adriana Fossa, Daniel è cresciuto nelle giovanili rossonere e fino a pochi anni fa viveva a Milano con la famiglia (oggi non sappiamo dove abbia preso casa).

Diventato grande, è stato promosso da Pioli in prima squadra e premiato dal club come professionista. Basti pensare allo stipendio: nonostante la giovanissima età dovrebbe essere già arrivato a guadagnare 300mila euro all’anno, non proprio pochissimi, seppur ‘spiccioli’ in un mondo eccessivo come quello del calcio.

Grande professionista con il pallone nel sangue, fece il suo esordio a San Siro a soli 5 anni, per festeggiare l’ultima Champions League vinta dal papà Paolo. Nell’occasione si tolse anche lo ‘sfizio’ di rubare palla a un campione come Seedorf, umiliandolo con un tunnel in tackle. Niente male come inizio…

Chi è la fidanzata di Daniel Maldini?

In molti da quando è diventato un giocatore importante del Milan si chiedono se il bel Daniel abbia o meno una fidanzata. Sul suo account ufficiale Instagram il calciatore pubblica solo foto e storie relative alla sua vita professionale. Potrebbe dunque non essere fidanzato, anche se nel 2021 è stato al centro di un piccolo caso di gossip… sui social.

Secondo alcuni fan, l’attaccante avrebbe iniziato una relazione con la tiktoker Giulia Paglianiti, una delle più amate in Italia. In effetti i due sui social hanno mostrato una certa confidenza, e lo stesso Daniel, rispondendo a un suo messaggio, le ha iniviato un’emoji con un bacio e tanti cuori rossi. Segnali che i follower hanno interpretato come prove di una relazione.

Le voci sono però rimaste solo tali, e Daniel non ha mai confermato nulla. Secondo alcuni fan c’è però un’altra donna che farebbe carte false per potersi mettere con lui. Un’altra star dei social, Ambra Cotti. Che possa essere lei la fortunata a rubare il cuore dell’erede di casa Maldini?