Moriero torna ad allenare: avventura ‘esotica’ per l’ex Inter

Francesco Moriero ha trovato una nuova importante panchina: l’ex calciatore dell’Inter andrà ad allenare una Nazionale da invidia, quella delle Maldive.

C’è una nuova panchina nel futuro di Francesco Moriero… e che panchina! L’ex calciatore dell’Inter, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, avrebbe trovato una nuova occasione in una Nazionale davvero da invidia. Non per i valori tecnici, magari. Ma per la location. Inaspettatamente, il 52enne è stato scelto infatti per ricoprire il ruolo di selezionatore della Nazionale delle Maldive.

Non male come esperienza per un allenatore che fin qui ha avuto poca fortuna su panchine come quelle di Crotone, Frosinone, Lecce, Catania, arrivando a farsi conoscere all’estero solo per aver allenato in Svizzera (al Lugano) e in Albania (alla Dinamo Tirana). Non proprio club di primissima fascia. Come non è una nazionale di primissima fascia quella dell’arcipelago asiatico, famoso più per le spiagge che non per le squadre di calcio.

Stando a quanto viene riferito, l’allenatore avrebbe raggiunto l’accordo per un contratto di un solo anno. Già nelle prossime ore dovrebbe essere a Malé, capitale delle Maldive, ma senza il suo staff. L’obiettivo? Fare bella figura nella conferedazione asiatica. Impresa ardua: oggi le Maldive sono 158esime nel ranking mondiale (su 210 squadre) e nella sua storia hanno vinto solo due Coppe della federazione calcistica dell’Asia meridionale, superando l’India nel 2008 e nel 2018. Una squadra che, più che i successi, finora ha collezionato brutte figure, tra cui un 17 a 0 nel 1997 contro l’Iran.

Moriero alle Maldive: il palmares dell’allenatore

Se le Maldive finora non vantano una storia di grandi successi, non si può fare un discorso molto differente per Moriero, almeno come allenatore. L’ex centrocampista dell’Inter ha sì vinto un campionato in panchina. Lo ha fatto all’esordio, nel 2006/07, guidando l’Africa Sports, uno dei principali club della Costa d’Avorio.

Da lì, ha provato ad imporsi anche in Italia, senza alcun successo. Il miglior risultato della sua carriera per ora è arrivato al Crotone, nel 2008/09, portando la squadra calabrese al terzo posto e quindi alla promozione dalla Lega Pro Prima Divisione.

