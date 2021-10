Sheriff Tiraspol: chi è il proprietario del club della Transnistria?

Chi è il proprietario dello Sheriff Tiraspol? Il segreto misterioso del proprietario del club della Transnsitria.

Alzi la mano chi, fino al mese di agosto, aveva mai sentito parlare dello Sheriff Tiraspol, il principale club non tanto del campionato moldavo, quanto della Transnistria. Alzi la mano anche chi aveva sentito parlare di questa stessa regione, uno vero e proprio Stato autoproclamatosi indipendente ma appartenente, formalmente, proprio alla Moldavia.

Chi non mastica geografia, chi non studia la geopolitica a livello internazionale, difficilmente si è mai interessato a questa zona ‘ombrosa’ dell’Europa dell’Est, e tanto meno alla principale squadra di calcio che la rappresenta. Dall’incredibile qualificazione in Champions League dello Sheriff, però, tutti hanno iniziato a informarsi sulla storia davvero curiosa di questo club tanto piccolo quanto controverso.

Leggi anche -> Chi è Sébastien Thill, l’eroe dello Sheriff con un sogno tatuato sulla pelle

Della squadra di Tiraspol si è detto di tutto in questi mesi, ed è bastato poco per far comprendere quanto ci sia poco di ‘favoloso’ in questa storia di calcio che si lega, inevitabilmente, alla storia politica di un territorio troppo a lungo dimenticato. Ma resta un dubbio cui non è ancora stata data una risposta: chi è il proprietario dello Sheriff Tiraspol?

Proprietario Sheriff Tiraspol: chi è il presidente

Per poter chiarire questo punto, bisogna fare una breve storia della squadra di Tiraspol. Fondata all’indomani del crollo dell’Unione Sovietica, nel 1993, da Viktor Gushan, ex agente del KGB, fin dalla sua nascita la società transnistriana ha mantenuto un legame indissolubile con la Russia.

Legame che, insieme a quello con la politica della città e della regione, ha reso fin da subito lo Sheriff ben più ricco e potente delle altre squadre moldave, con la conseguenza di arricchirne incredibilmente il palmares. Tale il rapporto tra la squadra e la politica del paese, da far sospettare più volte che alle spalle dello Sheriff, e quindi anche del club calcistico, vi fosse addirittura l’ex presidente della Moldavia, Smirnov.

Potrebbe interessarti -> Zorya Luhansk, la squadra del Donbass rimasta senza stadio

Ad ogni modo, formalmente il presidente dello Sheriff resta ancora oggi Victor Gushan, anche se il vero proprietario della squadra è proprio l’azienda che ne detiene il controllo, la Sheriff Ltd. Un’azienda che monopolizza Tiraspol, con il possesso di pompe di benzina, ditte di edilizia, supermercati, telefonia, commercio, televisioni, parcheggi, stadi e così via.

Una situazione che crea imbarazzo e più di qualche dubbio, vista da fuori (ma anche da dentro), ma che ha portato anche a risultati importanti. Lo Sheriff è infatti a tutti gli effetti una società d’avanguardia, con tre stadi, un hotel a 5 stelle, alloggi per la squadra e un centro d’allenamento di alto livello. Strutture che fanno impallidire alcune delle più grandi squadre italiane. Insomma, è una realtà con tante ombre e qualche luce, da studiare e analizzare e da prendere con le molle. E non solo sul terreno di gioco.