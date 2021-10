Milan, Theo ancora out? Tifosi infuriati: “Doveva restare a casa”

Problemi in casa Milan dopo il tampone di Theo Hernandez e Brahim Diaz: i tifosi si scatenano sui social.

Il Milan continua ad avere un conto aperto con la fortuna. La formazione di Pioli deve fare ancora i conti con una grave emergenza infortuni. A gettare benzina sul fuoco è arrivato il 21 ottobre un’ulteriore tampone per Theo Hernandez e Brahim Diaz, due perni della squadra rossonera in questa stagione. Tampone il cui esito è stato ancora positivo. Salvo sorprese, recuperarli per la gara di Bologna potrebbe essere molto difficile.

Reduce da una dolorosa sconfitta in Champions League a Porto, la squadra meneghina è pronta a rituffarsi sul campionato da record finora portato avanti. Mai nella sua storia era infatti riuscita a mettere insieme 22 punti su 24 a disposizione nelle prime otto giornate. Il ko europeo lascia però degli strascichi sull’umore. E per chi sperava di poter avere buone notizie dall’infermeria, oggi è arrivata l’ennesima delusione.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, questa mattina Theo e Brahim si sarebbero sottoposti a un test per il Covid, risultando ancora positivi. Una pessima notizia in vista di un impegno delicato come quello con il Bologna di Mihajlovic, altalenante in questa stagione ma in grado di regalare più di qualche grattacapo alle proprie avversarie. E i tifosi non l’hanno presa bene.

Theo ancora positivo al Covid: la reazione dei tifosi del Milan

Tra i tifosi rossoneri c’è chi ha preferito prenderla con ironia, e chi invece è rimasto scottato dalla nuova positività di Brahim e Theo. Soprattutto perché quest’ultimo si era sottoposto, notoriamente, anche al vaccino. “Oggi solo due positivi in Lombardia, Theo e Brahim“, scrive qualcuno, scherzando sull’ennesima beffa della fortuna alla squadra di Pioli.

C’è invece chi se la prende con la Francia, Nazionale guadagnata da Hernandez solo in queste prime partite post Euro 2020: “Mai convocato per i Bleus, ci va una volta e prende il Covid. Doveva restare a casa“.

Qualcun altro invita invece a rimanere calmi in attesa di un comunicato ufficiale, ancora non emesso. Ci sono voci che parlano infatti di un possibile nuovo tampone già domani. Ma per evitare che la speranza si trasformi in illusione, un utente suggerisce direttamente a qualcuno di più influente: “Organizziamo una gita per Lourdes“.