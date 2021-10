Salah, tripletta ad Old Trafford: ricordate chi ci riuscì prima di lui? – VIDEO

Salah devastante anche ad Old Trafford con una tripletta: e in passato l’impresa riuscì solo ad un grandissimo campione del calcio.

Momo Salah è il calciatore più in forma in Europa in questo momento. L’hattrick al Manchester United fa registrare l’ennesimo record di un calciatore che è andato a segno per 10 gare consecutive fra Premier League e Coppe. In sostanza il Liverpool con l’egiziano in campo parte già in vantaggio, e poco importa quale sia la portata del match, perché l’ex Roma e Fiorentina non conosce rivali.

Anche ieri ha fatto centro con una tripletta che ha annichilito Old Trafford. In Premier è il primo calciatore a stabilire questo record, ma in Champions un grande della storia uscì dal campo col pallone in mano, mettendo a tacere il popolo dei Red Devils.

Salah e la tripletta ad Old Trafford: prima di lui solo Ronaldo

Era la Champions League edizione 2002-2003, e il Real dei Galacticos scese in campo nella tana del Manchester. Un popolo rosso fu pronto ad accogliere la squadra dei record, ma in pochi minuti si inchinò allo show di Luis Nazario da Lima. Ronaldo “il fenomeno”, è infatti l’unico insieme a Salah ad aver segnato una tripletta ad Old Trafford.

Leggi anche: Disfatta Manchester contro il Liverpool: l’nedito gesto dei tifosi – FOTO

Sbloccò il risultato con un destro chirurgico sul primo palo. Nella ripresa sfruttò invece un filtrante di Zidane per Roberto Carlos, che con un preciso tocco servì il comodo assist da depositare in rete. Il tris personale fu incredibile. Lunga discesa e bolide dai 25 metri sotto l’incrocio. Anche i tifosi del Manchester gli resero onore. Ora è il turno di Salah, che continua a riaffermare di essere fra i migliori calciatori nella storia della Premier.