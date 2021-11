Juventus, Ihattaren è un caso: decisione drammatica sul suo futuro

Dall’Olanda arrivano voci inquietanti sul futuro di Ihattaren, calciatore della Juventus in prestito alla Sampdoria: si parla di ritiro.

Il mistero Mohamed Ihattaren si sta risolvendo, ma nel peggiore dei modi. Dall’Olanda arrivano voci molto inquietanti che metterebbero a rischio il futuro del giovanissimo calciatore, almeno sul terreno di gioco. La stellina olandese cresciuta al PSV, di proprietà della Juventus e in prestito alla Sampdoria, si sarebbe infatti rifugiato a casa e starebbe in preda a una crisi molto grave.

Acquistato dalla squadra bianconera nel corso dell’ultima sessione di mercato, era stato girato in prestito ai blucerchiati per permettergli di crescere con calma e di mettere nelle gambe esperienza nella massima categoria italiana. Ma in Serie A il classe 2002, gioiello del calcio olandese, non ha finora mai esordito.

Scomparso nel nulla nelle ultime settimane, a quanto pare il nuovo Depay, com’era stato soprannominato nei suoi anni al PSV, sarebbe in realtà tornato a casa per trovare rifugio tra i suoi familiari in preda a una crisi molto grave. Sul ragazzo aleggerebbe infatti lo spettro di una malattia sottile e velenosa, da non sottovalutare.

Ihattaren pensa al ritiro: l’olandese sarebbe depresso

Secondo quanto riferito dai media dei Paesi Bassi, Mohamed soffrirebbe di una forte depressione. Un problema che ha avuto origine nel 2019, in seguito alla drammatica scomparsa del padre. Nonostante avesse continuato a giocare, infatti, Ihattaren non sarebbe mai riuscito a superare del tutto quel trauma e quella tragedia, e oggi starebbe pagando il conto a un trasferimento avvenuto forse troppo presto.

La situazione non sarebbe per nulla semplice. Anzi, il trequartista, in preda a una grave crisi, starebbe accarezzando anche una soluzione drammatica: lasciare il calcio a soli 19 anni, con un futuro ancora tutto da scrivere.

Per ora si tratterebbe solo di voci, non essendo arrivata una conferma ufficiale da parte del calciatore, ma anche di Sampdoria e Juventus. La situazione è destinata a evolvere nel corso delle prossime settimane, ma la cosa certa è che, anche se dovesse cambiare idea, non lo vedremo in campo a breve. D’altronde, qualcosa di simile era accaduto pochi mesi fa a Josip Ilicic, che aveva però trovato la forza di reagire. La speranza è che possa accadere lo stesso anche a Mohamed.