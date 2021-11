Wanda Nara torna a Milano, fan in delirio: “Devastante” – FOTO

Wanda Nara è tornata a Milano per uno shooting fotografico da urlo: fan scatenati per la foto su Instagram.

Ritorno a casa per Wanda Nara… e che ritorno! La showgirl, agente e moglie di Mauro Icardi, dopo la lunga telenovela della crisi, o presunta tale, con il calciatore (telenovela che si è arricchita di nuovi dettagli), è tornata alle sue attività professionali. Tra queste, anche quella di modella e influencer.

Wanda è infatti testimonial di una nota azienda di cosmetici e in questi giorni è arrivata a Milano per sottoporsi a uno shooting fotografico degno di nota. La signora Icardi per una volta è tornata in Italia, per lei una seconda casa, stavolta per motivi che non interessano però il lavoro del maritino. Almeno apparentemente.

Nell’attesa di farsi fotografare dai professionisti, la showgirl ha scelto di farsi un selfie e scattarsi una foto per poter regalare ai propri follower su Instagram un’anticipazione da brividi. “Tempo di riprese a Milano. Si lavora sulla nuova campagna pubblicitaria. Eccomi, mentre aspetto la mia squadra“, ha scritto Wanda a corredo del suo post. E i fan sono letteralmente impazziti: “Devastante“.

Wanda Nara da urlo su Instagram: che foto!

Proprio mentre dall’Argentina rilanciano voci di un presunto flirt via messaggi di Icardi con un’altra donna, ancora prima della celeberrima Eugenia ‘China’ Suarez, Wanda si gode il ritorno a Milano per uno shooting che si preannuncia a contenuti altamente sexy. Lo dimostra la foto pubblicata dalla moglie dell’attaccante del PSG su Instagram, uno scatto che lascia poco spazio alla fantasia.

“Così ti vogliamo… con Mauro o senza Mauro“, ha scritto un follower, sottolineando come a conquistare il cuore dei fan non sia tanto la sua storia d’amore, bensì per le sue indubbie qualità, spesso messe in mostra nel corso della sua carriera. E qualcuno, rispondendo invece alla sua caption, in cui faceva riferimento a una presunta attesa della sua squadra, si è lasciato andare a un pensiero malizioso: “Immagino il team“.

E se qualcuno ci prova platealmente (“Ammo, se vieni a Napoli scrivimi“), qualcun altro sottolinea la propria fedeltà: “Sempre presente, il tuo livello non manca mai“. Insomma, ancora una volta Wanda ha fatto centro e ha fatto impazzire migliaia e migliaia di fan. A dimostrazione che a portare i pantaloni (metaforicamente s’intende) tra lei e Icardi continua e non essere il calciatore.