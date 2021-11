Napoli pensa al dopo Insigne: un nazionale si propone

Mentre si complica il rinnovo di Lorenzo Insigne, il Napoli pensa ai possibili sostituti: spunta la candidatura di un nazionale belga, Januzaj.

Tiene banco in casa Napoli il rinnovo del capitano Lorenzo Insigne, la bandiera e il simbolo della squadra azzurra negli ultimi dieci anni. Dopo le parole del presidente De Laurentiis, che negli scorsi giorni aveva passato la palla al numero 24, di fatto dicendogli che la scelta spetta a lui, perché il club non potrà venire incontro alle sue esigenze più di tanto, il 10 novembre a fare chiarezza è stato l’agente del calciatore. E ha scatenato un putiferio.

Intervistato da Il Roma, Vincenzo Pisacane ha infatti chiarito che con il club la trattativa è ancora in fase embrionale, nonostante i rapporti tra lui, il numero 10 della Nazionale e la società siano più che buoni. Il problema sta nella proposta finora arrivata alla sua scrivania. Un rinnovo con un taglio dell’ingaggio di quasi il 50%, inaccettabile secondo Insigne e il suo entourage.

Ad oggi l’avventura di Insigne al Napoli sembra dunque destinata a terminare, salvo colpi di scena o cambi di prospettiva. E il club starebbe iniziando anche a pensare al futuro. Se un’alternativa è già presente in casa, Lozano, un’altra potrebbe arrivare dal mercato: il nome caldo resta Boga, ma oggi spunta l’autocandidatura di un nazionale belga.

Napoli: il dopo-Insigne sarà Januzaj?

Potrebbe essere Adnan Januzaj, nazionale belga con un passato a Manchester, sponda United, e a Dortmund e oggi pilastro della Real Sociedad, il futuro esterno di punta del Napoli.

Intervistato da CalcioNapoli24, l’agente dell’esterno ha aperto a un approdo del suo assistito alla corte di Spalletti. Ovviamente senza citare Insigne. Come il capitano azzurro, anche Adnan ha un contratto in scadenza nel giugno 2022. In questo momento sta trattando il rinnovo con la società basca, ma non si chiudono le porte ad altre offerte.

Per il momento contatti diretti tra l’entourage del calciatore e il Napoli non ce ne sono stati. Ma Adnan ha un ottimo rapporto con Dries Mertens e sarebbe ben disposto a vivere un’avventura in azzurro: “Sarebbe pronto anche per la sfida Napoli, è abituato a giocare grandi partite“.

Classe 1995, Januzaj è sorpattutto un’ala destra di piede mancino, molto bravo nel dribbling e sempre pronto a rientrare sul piede preferito. In più occasioni ha però giocato anche sulla sinistra. Non sarebbe dunque il perfetto alter-ego di Insigne, ma un calciatore di qualità ed esperienza capace di non farlo rimpiangere troppo. Almeno sulla carta.