La storia tra la splendida influencer Angela Nasti e il calciatore Kevin Bonifazi è finita: le durissime parole della sorella di Chiara Nasti.

Non tutti gli amori durano per sempre. A volte le storie finiscono, in alcuni casi per volontà comune, in altre occasioni con grande dolore da almeno una delle due parti. Di certo, un po’ di rancore è naturale subito dopo la fine di un’importante storia. Lo ha dimostrato il piccatissimo messaggio pubblicato tra le sue storie Instagram da Angela Nasti, sorella di Chiara, che ha annunciato la fine del suo rapporto con Kevin Bonifazi non senza lesinargli una frecciatina.

L’ex tronista di Uomini e Donne, protagonista di una sessione Question and Answer tra le sue storie con i follower, ha risposto a una domanda sulla sua relazione d’amore. Ed è stata più sincera del previsto. “Credo sia giusto informarvi del fatto che non sono più fidanzata“, ha svelato la bella Angela, mostrando tra le sue parole tutto il dolore e la delusione per la fine di uan storia davvero importante.

Senza entrare nei dettagli, l’influencer ha voluto confermare la fine del rapporto con l’attuale difensore del Bologna, chiedendo rispetto per la sua privacy. Non ama infatti parlare delle sue situazioni di cuore, specialmente quando sono così delicate e coinvolgono anche altre persone. Tuttavia, non ha resistito e ha mandato al suo ex una frecciatina che tutti i follower hanno colto al volo!

La frecciatina di Angela Nasti a Bonifazi su Instagram

L’ex tronista ha voluto mandare un messaggio piuttosto piccato a Bonifazi rispondendo a un’altra domanda su Instagram. Un fan le ha infatti chiesto quale sia la cosa più importante che un uomo debba fare per mantenere una bella relazione. E la sua risposta è stata severissima: “Alla base di ogni rapporto deve esserci rispetto. Mancato quello, non c’è relazione che riesca a resistere“.

Che cosa sarà dunque successo tra Nasti e Bonifazi? Difficile dirlo, anche se qualcosa si potrebbe immaginare. Nella sua risposta, Angela ha infatti aggiunto che secondo lei un uomo dovrebbe essere amorevole e sincero principalmente, poi è ovvio che ognuno riesca a esprimere il suo amore in maniera differente.

Non ci sono segreti dunque per far funzionare un amore. Serve però rispetto per la persona che si ha accanto, ancora più che per se stessi. Che sia venuto meno questo ‘collante’ nella storia tra la bella influencer e il famoso calciatore? A toglierci ogni dubbio potrebbe essere, magari, proprio l’ex Spal.