Messi, che guaio: rischia di perdere 30 milioni!

Leo Messi rischia di perdere 30 milioni a causa di un investimento sbagliato: un hotel a Barcellona che potrebbe presto essere abbattuto.

Non è tutt’oro quel che luccica. Il periodo per Leo Messi sembra uno dei più felici. L’argentino è reduce da molti successi, da un’estate di passione, con il trasferimento dal Barcellona al PSG, e dalla vittoria recentissima del Pallone d’oro. Tutto sembra andare per il meglio. Invece, dietro quest’apparente felicità si nasconderebbero problemi anche molto seri. Il calciatore argentino potrebbe infatti vedere andare in fumo un affare da 30 milioni di euro! Tutta colpa di un hotel nella metropoli catalana che non rispetterebbe i regolamenti della città.

Ma facciamo un passo indietro. Nella settimana del suo trionfo al Pallone d’oro, il settimo successo nel premio di France Football nella sua carriera, ma anche il più dibattuto, la Pulce è stata raggiunta da una notizia tutto meno che felice. E stavolta non si tratta di qualcosa inerente al calcio.

Se sul campo Messi ha dimostrato ancora una volta il migliore di tutti, a quanto pare non sarebbe anche il più talentuoso degli imprenditori, e di certo il fiuto per gli affari non sarebbe all’altezza del suo proverbiale fiuto per il gol. Lo dimostra un affare piuttosto ambiguo che riguarda un hotel a Barcellona.

Messi perde 30 milioni per un hotel a Barcellona?

Secondo quanto riportato dal quotidiano El Confidencial, un albergo di lusso acquistato dalla Pulce argentina negli scorsi anni potrebbe presto essere abbattuto. Nel 2017 il campione ex Barcellona aveva scelto di investire in un immobile di grande valore nel quadrante sud della città catalana, non lontano da dove si trovava la sua abitazione. Ma quello stesso hotel, il Mim Sitges, dal valore di circa 30 milioni di euro, ora sarebbe destinato alla demolizione.

A quanto pare, infatti, l’edificio violerebbe i regolamenti urbanistici della città. Un’irregolarità di cui Messi non era a conoscenza, al contrario del precedente proprietario. Stando così le cose, Leo si ritroverebbe a tutti gli effetti raggirato.

L’hotel a quattro stelle, uno dei più belli di Barcellona, con Spa e ben 77 camere, situato a cinquanta metri dalla spiaggia e gestito dal gruppo Majestic Hotel, sarebbe dunque destinato alla demolizione nei prossimi giorni, con buona pace di Messi, che vedrebbe così andare in fumo il suo investimento. L’attaccante argentino per il momento ha comunque preferito non commentare la notizia, in attesa di ulteriori sviluppi.