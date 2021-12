Diletta Leotta tutta d’oro: i fan notano un dettaglio – FOTO

Diletta Leotta regala ai fan un altro scatto da urlo su Instagram: la foto dorata fa impazzire i fan, ma a molti non sfugge un dettaglio.

Non c’è scatto di Diletta Leotta che non faccia esplodere Instagram. La regina del calcio italiano ha voluto fare un grande regalo ai suoi fan, con una foto da urlo che nasconde più di qualche segreto. Uno scatto che arriva in una giornata molto speciale per lei, quella del debutto in una nuova veste finora inedita.

Dal 10 dicembre la conduttrice volto dei programmi sportivi/calcistici di DAZN farà il suo debutto a uno dei tavoli più ambiti d’Italia, quello di Striscia la notizia. La biondissima presentatrice sarà affiancata da un attore molto amato nel nostro paese, Alessandro Siani, per formare una coppia pronta a fare sfaceli. Ma mai quanto le sue fotografie.

Leggi anche -> Diletta Leotta attaccata da un noto giornalista: cosa è successo

Nella sua ultima foto la splendida Diletta ha mostrato il suo sorriso più sensuale, con una posa che ha acceso le fantasie di moltissimi dei suoi follower, come dimostrato dalla pioggia di like e commenti. E ad alcuni non è sfuggito un particolare.

Diletta Leotta: la foto dorata fa il pieno di like

Ogni scatto della bella Diletta, come di tante altre star del mondo del calcio, della musica, del cinema e dello spettacolo in generale, è corredato da una pioggia di commenti a volte volgari, altre divertenti e ‘piccante’. E anche questa foto non ha fatto eccezione. Un utente per esempio ha scritto: “Ho zoomato… ma solo per sapere l’ora“. Una battuta che si lega alle finalità promozionali della foto in questione.

Qualcun altro, approfittando della presenza di molti pacco regalo, tra cui uno davanti alle sue gambe, ha lanciato un coro da stadio: “Mamma mia tutta d’oro, togli il pacco te lo diciamo in coro“. Poetico, a suo modo.

Potrebbe interessarti -> Diletta Leotta ‘malefica’ per Halloween: il dettaglio non sfugge ai fan – FOTO

Se qualcuno è andato forse troppo sul sodo (“Ma spogliati e finiscila“), in maniera piuttosto volgare e forse politicamente scorretta, qualcun altro le ha fatto una richiesta precisa: pubblicare le foto già zoomate, se possibile. E se c’è chi non è interessato al Natale, ma la vorrebbe comunque sotto l’albero, qualcun altro ricorda che mancano pochi giorni anche all’uscita del film in cui è presente anche lei. Infine, c’è chi taglia la testa al toro e risponde anche al più classico dilemma natalizio, scrivendo: “Viva i panettoni“.