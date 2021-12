Eriksen lascia l’Inter? Una big europea punta il danese

Christian Eriksen non giocherà più con l’Inter, ma non lascerà il calcio di alto livello: c’è l’interesse di una big europea.

Il futuro di Christian Eriksen, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà più in Italia. E non sarà più con la maglia dell’Inter. Lo avevamo già intuito la scorsa estate, dopo il gravissimo e drammatico malore in campo del calciatore danese, ma anche e soprattutto dopo l’acquisto da parte dell’Inter di Calhanoglu, a tutti gli effetti un suo sostituto.

Purtroppo per lui e per fortuna per la salute di molti atleti, in Italia non è possibile infatti avere l’idoneità per giocare in campionati professionistici in determinate condizioni di salute. E considerando che il centrocampista avrebbe deciso di non togliersi il defibrillatore che gli è stato impiantato negli scorsi mesi, come riportato da Tuttosport, le regole gli impedirebbero in questo momento di tornare in campo in Italia.

Stando così le cose, per tornare all’attività calcistica dovrebbe scegliere una nuova destinazione. E le offerte, nonostante le sue attuali condizioni, a quanto pare non mancano. Da qualche tempo il trequartista è tornato ad allenarsi con l’Odense, il club in cui è cresciuto fin da ragazzino. Ma ad aspettarlo per un ritorno in campo ci sarebbe addirittura una big europea, una squadra da Champions che peraltro lo ha già avuto in passato.

Inter, Eriksen addio: sul trequartista c’è l’Ajax

Dopo il malore dello scorso 12 giugno si è sostanzialmente chiusa, per motivi indipendenti dalle rispettive volontà, l’avventura di Eriksen all’Inter. Un’avventura comunque importante. Ricordiamo infatti che anche Christian è stato decisivo per la vittoria dello scudetto della squadra di Conte.

Nel suo futuro adesso ci potrebbe però essere un clamoroso ritorno in una sua ex squadra. Non il Tottenham, allenato tra l’altro proprio dall’ex mister nerazzurro, bensì l’Ajax. I campioni d’Olanda sarebbero disposti a riaccoglierlo e a dargli un’ulteriore possibilità, memori del grande talento che è stato fino a pochi mesi fa.

A favorire un ritorno in Eredivisie ci sarebbe il livello non altissimo del campionato, rispetto ai top 5 europei, e quel passato che né Eriksen né l’Ajax hanno mai dimenticato. Con la maglia dei Lancieri il danese ha infatti già giocato per quattro stagioni, mettendo a segno più di 30 gol in oltre 160 partite. Numeri che potrebbero aumentare, garantendogli tra l’altro anche il ritorno all’attività agonistica in vista dei prossimi Mondiali in Qatar del 2022, suo grande obiettivo.