Kylian Mbappé ha compiuto 23 anni e ha ricevuto un regalo straordinario dal PSG: c’entra anche quello che potrebbe fare in futuro.

Rinnovo o non rinnovo, una cosa è certa per Kylian Mbappé: il Psg gli ha dimostrato sempre, fin qui, la propria fiducia. Il fuoriclasse francese, classe 1998, ha compiuto il 20 dicembre 23 anni, e ha festeggiato con tutti (o quasi) i suoi compagni di squadra in un locale parigino.

Sergio Ramos, Juan Bernat, Sergio Rico, Ander Herrera, Achraf Hakimi, anche Keylor Navas, il nostro Marco Verratti con la propria consorte, Julian Draxler e Georgino Wijnaldum. Quasi tutti i compagni di squadra di Kylian hanno voluto omaggiare il proprio compagno di squadra partecipando alla festa esclusiva organizzata in un locale importante della capitale transalpina. Tra gli assenti nomi illustri come Messi, Di Maria, Donnarumma e Icardi. Ma nessuna polemica: tutti gli hanno fatto gli auguri almeno sui social.

Leggi anche -> Rinnovo Mbappè, annuncio ufficiale Psg: concorrenza spiazzata

D’altronde, la festa è stata organizzata solo per casualità. Kiki sarà infatti assente durante la prossima gara del PSG, contro il Lorient il prossimo mercoledì. Una fortuna che gli ha permesso di ricevere un regalo molto particolare dal club francese, che ha voluto omaggiarlo con un dono che ha lasciato Mbappé a bocca aperta.

Mbappé entusiasta per il regalo del Psg

Un piccolo grande regalo che potrebbe nascondere un indizio importante anche sul futuro di Kylian. Dopo le parole del ds Leonardo, che ha assicurato di avere grandi possibilità di allungare il contratto di Mbappé, è arrivato un altro grande scossone nella relazione tra il calciatore e la società. Uno scossone positivo, che ha smosso le certezze del fuoriclasse, fino a poco fa certo di firmare con il Real Madrid a breve.

Di fronte a certi gesti, è infatti impossibile rimanere impassibili. Il Paris Saint Germain tiene moltissimo al proprio campione, l’attaccante su cui costruire i successi del futuro, più importante nei progetti di Messi e Neymar. Per questo sarebbero disposti a fare di tutto per allungare il suo contratto, in scadenza nel 2022.

Potrebbe interessarti -> “Spider-Man” spinge Mbappé verso la sua squadra del cuore

L’ultimo regalo va proprio in questa direzione: niente vacanze, niente auto di lusso, niente case megagalattiche. Il Psg ha regalato al proprio campione una maglietta da calcio, ma molto speciale. Sulle spalle c’è infatti scritto Mbappé 2050. Un chiaro segnale per il futuro: “Se vorrai, ti offriremo un contratto anche senza scadenza”. Basterà questo a fargli cambiare completamente idea?