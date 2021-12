Ludovica Pagani, il sorriso abbaglia: la scollatura è vertiginosa

Vacanze finite per Ludovica Pagani a Sharm: la splendida presentatrice televisiva e influencer mostra tutto in uno scatto da urlo.

Anche le cose belle purtroppo finiscono. Lo sa bene anche Ludovica Pagani, speaker radiofonica, presentatrice televisiva ed ex fidanzata di Stephan El Shaarawy. In questi giorni la splendida influencer bionda si è goduta un soggiorno da sogno in un contesto unico al mondo, quello di un meraviglioso resort a Sharm el Sheik, la località marittima egiziana più famosa al mondo.

Un soggiorno natalizio che le ha regalato alcune delle esperienze più belle della sua vita, testimoniate ovviamente con una cronistoria sui social che le ha portato una pioggia di like e di commenti da parte dei suoi fedelissimi follower, che non perdono l’occasione per complimentarsi con lei. Per la simpatia, la bravura ma anche per la sua bellezza senza eguali.

Leggi anche -> El Shaarawy e Ludovica Pagani, storia finita: il Faraone pensa solo a lui

Abbagliante come sempre, anche nel suo ultimo scatto Ludovica è riuscita a fare breccia nel cuore di tutti i suoi fan. Grazie a un sorriso che lascia senza parole, ma anche a un completo intimo, forse un pigiama, super-sexy, con una scollatura vertiginosa che non lascia troppo spazio alla fantasia.

Ludovica Pagani più sexy che mai: lo scatto fa impazzire i fan

“Ultimo giorno quiiiii“, ha scritto sui social Ludovica, che ha voluto ringraziare lo staff del resort che l’ha ospitata in questi giorni, facendole vivere davvero delle esperienze indimenticabili. Una foto che scatenato l’entusiasmo dei fan, che si sono lasciati andare a commenti del genere: “Sei splendida“, “Bella e brava“, “Fammi tuo schiavo Ludo“, “Sempre una meraviglia, sorriso stupendo“.

Potrebbe interessarti -> Le passioni di Vinicius Junior: dalla play a… Ludovica Pagani

Un amore spassionato quello per la conduttrice definita da molti come l’erede di Diletta Leotta, almeno nel cuore dei fan. Una professionista tanto bella quanto sfortunata. In molti infatti si ricordano di lei non solo per la sua avvenenza, ma anche per una clamorosa gaffe di qualche anno fa.

Agli esordi come valletta in un programma di Bergamo Tv, nel leggere la classifica, fece confusione tra il numero di punti e la posizione. Si lasciò quindi andare a una lettura del genere: “Napoli 46esima, Atalanta 26esima…“. Uno scivolone che imbarazzò tutti i presenti in studio e diventato virale in anni più recenti dopo l’esplosione della sua notorietà. Ma con un sorriso del genere, i tifosi sono disposti a perdonarle tutto.