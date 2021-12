Mercato Napoli: il rinforzo arriva da Roma

Il Napoli continua a lavorare sul mercato anche per il futuro: occhi su un ex Roma, Spalletti darebbe il via libera all’operazione.

Si muove il mercato del Napoli in entrata e in uscita. E tra un puntello in difesa e un nuovo terzino sinistro, la società azzurra pensa anche al futuro a lungo raggio. Perché la rivoluzione già iniziata nel corso dell’ultimo anno e mezzo potrebbe arrivare a compimento nel corso della prossima estate, forse quella decisiva per questa fase dell’era De Laurentiis, non priva di difficoltà.

Certo, al momento le priorità sono altre. Il Napoli e Luciano Spalletti hanno bisogno urgente di almeno un rinforzo nel reparto difensivo. Complice la Coppa d’Africa, oltre che la cessione di Kostas Manolas in fretta e furia sul finire di dicembre, il tecnico di Certaldo è rimasto con due soli centrali difensivi, Juan Jesus e Rrahmani. Se uno dei due dovesse prendersi un raffreddore, in questo momento l’unica soluzione sarebbe scalare Di Lorenzo al centro (o affidarsi a un giovane della Primavera).

Se in entrata, tra uno Szalai e un Gatti, sembrerebbe aver avuto la meglio Axel Tuanzebe, centrale dell’Aston Villa in prestito dal Manchester United. Gli azzurri avrebbero accelerato in queste ore e l’operazione potrebbe chiudersi già a gennaio. Intanto però la società continua a guardare alla prossima estate, e clamorosamente potrebbe puntare su un ex Roma che va molto d’accordo proprio con Spalletti.

Sabatini si proprone agli azzurri: sarà lui l’erede di Giuntoli?

Quello della prossima estate potrebbe essere un mercato incendiato da un valzer dei direttori sportivi. Figure troppo spesso sottovalutate, ma in grado di fare le fortune (o le sfortune) dei club, tanti di questi dirigenti potrebbero cambiare casacca nei prossimi mesi. E a dare il ‘la’ alla danza potrebbe essere la Juventus.

Il club bianconero deve sostituire Fabio Paratici. Il suo posto è stato occupato momenteamente da Federico Cherubini, ma si tratta di una ‘pezza’ del momento. La dirigenza si starebbe infatti guardando attorno, e avrebbe individuato in Cristiano Giuntoli, da tempo in rotta con De Laurentiis, l’uomo ideale per la rifondazione. Ma gli azzurri non si faranno trovare impreparati, e in caso di addio dell’ex Carpi hanno già scelto il possibile sostituto.

In un’intervista concessa a Tuttosport, l’ex ds di Bologna e Roma, Walter Sabatini, ha ammesso di essere affascinato dalla prospettiva di poter lavorare in una piazza calda come Napoli. E potrebbe essere proprio lui l’uomo ideale per De Laurentiis. Si tratta infatti di un profilo capace di individuare talenti a basso costo e di creare plusvalenze, quello che serve a un club come il Napoli. Considerando il suo buon rapporto con Spalletti, l’operazione potrebbe non essere impossibile. In alternativa, ADL tiene d’occhio anche Giovanni Sartori dell’Atalanta, uomo di grande esperienza ma che negli ultimi tempi ha avuto più di un’incomprensione con Gasperini, intoccabile dalle parti di Bergamo.