Costanza Caracciolo, paillettes e scollatura super: lady Vieri mostra tutto

Capodanno da sogno per Costanza Caracciolo e per tutti i suoi follower: la signora Vieri ha regalato uno scatto super sensuale nel primo giorno del 2022.

Il Natale di Costanza Caracciolo non è stato perfetto, molto lontano da quello che ci si sarebbe aspettati. Ma questo non vuol dire che la modella più amata dagli italiani abbia deciso di abbattersi. Anzi, Coco si è regalata un super Capodanno, testimoniato anche da uno scatto su Instagram che ha fatto il pieno di like de parte dei suoi ammiratori.

Ma facciamo un passo indietro. Come tantissimi altri italiani, anche l’ex velina e il suo amato Bobo Vieri hanno dovuto fare i conti con il nemico numero uno di questo periodo: il Covid. Purtroppo il bomber per antonomasia, come d’altronde il suo collega Antonio Cassano, è stato contagiato, e ha dovuto trascorrere questi giorni in totale isolamento.

Ad annunciarlo era stata la stessa Costanza con un post pubblicato su Instagram il 26 dicembre in compagnia delle sue due figlie: “Purtroppo il nostro Christian si è beccato il virus“. Una positività che ha scombinato i loro piani. Avevano infatti immaginato di poter partire per una breve vacanza, ma a causa del Covid sono dovuti rimanere a casa, come migliaia di altre persone. Questo però non vuol dire che abbiano rinunciato del tutto a festeggiare!

Costanza Caracciolo: foto bollente a Capodanno

Non è Capodanno senza paillettes, lustrini e un sorriso enigmatico e malizioso. Nonostante abbia scoperto anche lei di essere positiva pochi giorni dopo il suo amato Bobo, Costanza si non è lasciata abbattere, e ha scelto di dare il benvenuto al 2022 come si deve: con uno scatto brillante e super sensuale che ha fatto il pieno di like e commenti da parte dei suoi fan.

“Questo tipo di donna è la vera bellezza, naturale e semplice dentro e fuori. Rara“, ha scritto ad esempio una sua grande fan, orgogliosa della modella ex velina sia per come è che per come appare. Ma non sono stati da meno anche migliaia di altri fan, che hanno sottolineato la sua bellezza e la sua sensualità, per nulla diminuite a causa del contagio da Covid-19.

Insomma, in un modo o in un altro il 2021 è passato, e Costanza, come molti altri italiani, vuole solo guardare avanti. Il suo augurio? Quello di tutti noi: che il 2022 possa portarci fuori davvero da questo incubo.