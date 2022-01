Clamoroso Messi: via dal PSG

Incredibile, Leo Messi è pronto a lasciare il PSG: l’attaccante argentino ha sciolto le riserve sul suo futuro in Francia.

Una bomba di mercato è arrivata dalla Spagna. E riguarda il futuro del più forte e influente calciatore al mondo, Leo Messi, oggi al PSG. A quanto pare, l’attaccante avrebbe finalmente sciolto le riserve sul suo destino nella prossima estate. Un destino che sarà lontano da Parigi. O almeno potrebbe esserlo. C’è infatti una sola condizione che potrebbe convincerlo a rimanere in Francia.

Ma facciamo ordine. Dopo essere cresciuto calcisticamente al Barcellona fin da bambino, la Pulce è arrivata nell’estate del 2021 a scadenza di contratto. A causa della crisi economica che ha colpito il club azulgrana, derivante dalla pandemia, ma anche da una gestione scriteriata delle proprie risorse, il suo rinnovo è andato per le lunghe. E anzi, non si è mai concretizzato.

Leggi anche -> Cristiano Ronaldo nella casa di Messi: che lusso, tifosi increduli

Così, mentre l’Italia festeggiava i successi incredibili nell’atletica alle Olimpiadi di Tokyo, il Barcellona viveva il dramma del trasferimento di Messi al PSG. Forse, l’affare di mercato più clamoroso nella storia del calcio moderno. L’argentino è approdato in pompa magna alla corte qatariota di Parigi, a suon di milioni di petroldollari. Ma fin qui nella Ligue 1 non si è riuscito ad ambientare, di fatto facendo la differenza vera solo in Champions. Anche per questo potrebbe presto lasciare il PSG. Solo in un caso in estate rimarrà ancora in Francia.

Adieu PSG: Messi pronto a lasciare

Già nelle scorse settimane chi lo conosce bene aveva fatto intendere un certo malessere in Leo. Malessere che peraltro si percepiva anche dalle sue performance in campo, e dal volto mostrato mentre giocava con i suoi ex compagni. Un volto molto simile, forse anche troppo, a quello cupo delle ultime due stagioni al Barcellona.

Per qualcuno a intristirlo sarebbe stato il clima parigino, troppo freddo rispetto a quello catalano. Per altri il problema risiederebbe in ben altre questioni, di natura sempre ambientale, legate più che altro al rapporto con alcuni compagni. Quale che sia la verità, secondo fonti informate, al momento in estate il suo sarà un addio.

Potrebbe interessarti -> Messi in lacrime: “Mi mancherai molto”

Stando a quanto riferito da El Chiringuito, il campione argentino avrebbe deciso di lasciare il PSG in ogni caso, eccetto uno. L’unico modo per convincerlo sarebbe un trionfo della squadra francese in Europa. Non dovesse arrivare la vittoria in Champions, quasi sicuramente forzerà la mano per andarsene. Verso quali lidi, non è ancora dato sapersi.