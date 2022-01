Elisa De Panicis incanta: la scollatura mostra tutto per l’ex di Theo

Elisa De Panicis indossa un busto nero e mostra tutte le sue forme: la foto su Instagram dell’ex di Theo è da applausi.

La queen Elisa De Panicis lascia tutti i fan senza parole. La splendida modella, influencer ammirata dagli italiani soprattutto nella sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, ha voluto regalare ai suoi fan un inizio 2022 indimenticabile. Bella e ammaliante come non mai, ha pubblicato degli scatti davvero pazzeschi su Instagram per dare il via a questo nuovo anno nel migliore dei modi.

Dopo le splendide vacanze di Natale passate in montagna, riscaldata dalla neve che avvolge e coccola quando ci si rifugia in alcune delle località più belle e glamour al mondo, la meravigliosa Elisa ha voluto fare a tutti i suoi follower cosa ci aspetterà in questo 2022. Un anno di grandi impegni lavorativi per lei, e di scatti bollenti per chi la segue su Instagram.

Famosa per dei flirt con alcuni calciatori, la bellissima Elisa è passata alla storia delle cronache gossip anche per un bacio appassionato scambiato con l’amica Mila Suarez al Festival del Cinema di Venezia 2020. Un bacio che ha scaldato le fantasie di tutti i suoi fan. Ma forse non quanto questi scatti piccanti pubblicati in queste ultime ore.

Elisa De Panicis: le foto fanno impazzire i fan

Un busto nero di simil-cuoio, tante collane a coprire la sua splendida gola, dei bracciali che non passano indifferenti e uno sguardo enigmatico, più sexy che mai. Elisa ha voluto sorprendere i suoi fan con un look clamoroso. Ma a rubare l’occhio è stata soprattutto una scollatura vertiginosa che non nasconde praticamente nulla.

L’ennesima foto da sogno per De Panicis, che avrà di certo regalato emozioni anche a due grandi ex. Ad esempio il milanista Theo Hernandez, con cui ha avuto un flirt, più che una relazione, qualche tempo fa, prima che quest’ultimo s’innamorasse della sua bella Zoe Cristofoli, oggi in attesa del suo primogenito.

Ma tra le sue conquiste di prestigio vale la pena ricordare nel 2016 il flirt avuto con un altro grande calciatore: addirittura Cristiano Ronaldo. Il portoghese avrebbe notato la modella durante la sua partecipazione all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi e dopo di allora avrebbero fatto una vacanza insieme. Cosa sia accaduto in quei giorni bollenti rimarrà un segreto nel cuore di entrambi.