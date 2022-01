Viky Varga, pantaloncino mini e gambe in vista: sorriso super per lady Pellè

Viky Varga senza freni su Instagram: la compagna dell’attaccante Pellè mette in mostra le sue splendide e infinite gambe.

Le gambe più belle del mondo del calcio? I tifosi non hanno dubbi: quelle di Viky Varga. La meravigliosa modella ungherese, famosa tra chi segue il mondo del pallone per essere la compagna di un grande bomber come Graziano Pellè, è da tanti anni ormai una delle indossatrici più richieste al mondo. I suoi shooting la portano a viaggiare nei luoghi più belli del mondo, per regalare pose da infarto.

In questo periodo la biondissima diva magiara si sta godendo un periodo di lavoro in quel di Dubai, lì dove sono passate negli ultimi giorni tante altre wag per le vacanze di Natale. Il suo pernottamento sta durando un po’ di più, e tra un hotel di lusso e una boutique per pochissime tasche, Viky sta regalando ai fan dei scatti capaci di far girare la testa a tutti.

L’ultimo, poi, ha davvero fatto il pieno di like. La modella ha posato con un completo elegantissimo e di raro pregio firmato da Nadine Merabi. Giacca più mini pantaloncino, per non nascondere la parte più apprezzata del suo splendido fisico: un paio di gambe interminabili e perfette.

Viky Varga mostra le gambe: fan in festa

Seducente come non mai, la meravigliosa Viky non nasconde nulla ai suoi amati fan. E così ha scelto di mostrare tutto attraverso una galleria di fotografie che ha mandato in visibilio i suoi follower. Oltre ai posati, ha infatti voluto mostrare se stessa anche con un selfie allo specchio che ha fatto capire come la sua bellezza non sia certo solo merito di un talentuoso fotografo. Anzi, tutto il contrario.

Certo, scatti piccanti e sensuali sono un’abitudine piacevolissima per lei. Solo negli scorsi giorni aveva ad esempio regalato un primo piano del suo scultoreo lato B che aveva fatto rapidamente il giro del web. Stavolta però è l’eleganza ad aver sorpreso tutti.

“Elegantissima“, “Divinamente unica“, “Bellissima“. Questi alcuni dei commenti che i suoi follower hanno voluto lasciare sotto i suoi scatti. Ancora una volta la splendida Viky ha quindi fatto centro, ma senza risultare volgare e senza attirarsi l’odio di chi vive i social solo per offendere.