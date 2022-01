Liverpool, un top player è ai saluti: può arrivare in Italia

Il Liverpool è pronto a dire addio a uno dei suoi top player: paice alle big europee, potrebbe arrivare anche in Italia.

Uno degli eroi del Liverpool di Klopp potrebbe presto lasciare le sponde del Mersey. Gli anni passano e non si vive di soli ricordi. A volte le storie più belle sono destinate a finire, e nel calcio capita molto spesso. Solo negli ultimi tempi è successo ad esempio con Insigne e il Napolil, molto probabilmente accadrà con Dybala e la Juventus, e così via. Le separazioni, anche quando dolorose, sono sempre dietro l’angolo.

Nonostante l’amore e l’affetto della Kop, che non potrà mai dimenticare gli eroi in grado, sotto la guida di Klopp, di regalare in questi anni trionfi storici, come quello in campionato dopo tantissimi anni, e poi ancora una Champions League da urlo, c’è un calciatore della vecchia guardia che sarebbe pronto a cambiare aria. Con il benestare della società e forse dello stesso allenatore tedesco.

Pur essendo nel pieno della carriera, l’attaccante ormai ha bisogno di nuovi stimoli per tornare a rendere come in passato, e si starebbe già guardando attorno. Tante le pretendenti, big europee pronte ad assicurargli un posto importante in rosa. Tra queste, potrebbe esserci anche qualche italiana.

Firmino lascia il Liverpool: c’è il Barça sul brasiliano

Dal 2015 perno del Liverpool, Roberto Firmino potrebbe essere pronto a lasciare Anfield per concentrarsi su una nuova sfida professionale. Attaccante moderno ma in un certo senso atipico, con pochi eguali in Europa, in grado di far giocare benissimo le proprie squadre anche senza segnare in maniera troppo continua, è stato decisivo nella Champions vinta dai Reds nel 2019, ma anche nella stagione precedente, in cui riuscì a mettere a segno 27 gol in 54 presenze, con ben 11 gol in 15 presenze in Champions. Numeri pazzeschi, mai più raggiunti in carriera.

30 anni e tanto ancora da dare, come dimostrato da un inizio di stagione più che positivo, Firmino sarebbe finito, secondo El Nacional nel mirino del Barcellonoa. Ma non è impossibile immaginare anche un interessamento da parte delle big italiane, con la Juventus alla ricerca di almeno due attaccanti di livello, e la stessa Inter interessata a garantirsi un futuro in caso di addio di Dzeko, ormai avanti con l’età. Il prezzo? Già fissato dai Reds: 20 milioni.