Alessia Macari incanta: la “Ciociara” ha un fisico giunonico

Alessia Macari conquista i suoi fan con foto bollenti su Instagram: fisico incredibile per miss Kragl, le forme esplodono.

La mamma più sexy d’Italia? In questo momento per molti è Alessia Macari. Chi non ricorda la splendida e simpaticissima Ciociara che con le sue forme generose guadagnava standing ovation in ogni sua apparizione ad Avanti un altro? L’attrice e modella dal fisico giunonico, sposata con il calciatore Oliver Kragl, ex Frosinone, ha da poco dato alla luce il suo primo figlio, condividendo con i fan un’immagine dolcissima.

Mano nella mato con il suo amato uomo, la bellissima Alessia ha ufficializzato la nascita del loro primo figlio o meglio, figlia. La neonata è una splendida bambina, alla quale mamma e papà hanno voluto regalare un nome importante e molto speciale.

Leggi anche -> “Kragl vero bomber”, pazzesco annuncio di Alessia Macari – FOTO

La bimba si chiama Neveah, un nome che, capovolto, si scrive ‘heaven’, ovvero ‘paradiso’ in inglese. Una scelta significativa da parte dei due neo genitori, che hanno voluto far capire subito alla piccola quanto per loro sia importante e speciale, nonostante le polemiche sterili degli ultimi mesi che avevano travolto la formosa showgirl, che aveva scandalizzato i benpensanti con una scelta particolare. Uno spoiler? Riguarda il suo seno prosperoso.

Alessia Macari: il décolléte è incontenibile

Generosissima anche con i propri follower su Instagram, premiati con tantissime foto in bikini o in intimo che non nascondono quasi per nulla le sue curve spettacolari, Alessia ha fatto discutere moltissimo sui social in questi mesi di gravidanza per aver voluto condividere una scelta molto personale.

In risposta al commento di un fan molto audace, che le aveva scritto sui social “beato il bimbo che dovrai allattare“, l’ex Ciociara aveva risposto così: “Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace“. Parole che avevano scandalizzato i benpensanti. Com’è possibile che una mamma non abbia infatti l’istinto per l’allattamento del proprio bambino?

Potrebbe interessarti -> Alessia Macari minacciata da uno stalker: “Non riesco più a dormire”

Ma Alessia non si è minimamente scomposta, e ha risposto sempre a tutti gli attacchi e le critiche, anche le più maleducate: “Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene. Chi giudica fa schifo“. Parole durissime ma che rendono evidente quanto importante sia questa decisione per lei. Chissà se in questi primi giorni da mamma le cose però saranno cambiate per la showgirl. Magari, tenendo tra le braccia la sua ‘piccola polpetta‘, anche l’allattamento non le sembrerà più così strano.