Sara Croce fa girare la testa a tutti i suoi fan: la splendida Bonas dà appuntamento alla prossima puntata di Avanti un altro con uno scatto da favola

Una bomba sexy, dallo sguardo dolce e suadente allo stesso tempo. Eterea come Madre Natura di Ciao Darwin, spettacolare come Bonas di Avanti un altro, Sara Croce è entrata di diritto nel cuore dei fan negli ultimi anni, e non senza merito. La sua bellezza è infatti travolgente, al punto da far ‘dimenticare’ altre splendide donne come Paola Caruso e Laura Cremaschi.

Tra modelle così avvenenti scegliere è davvero dura. Questione di gusti. C’è chi preferisce le curve più ‘mature’ e spigolose della Bonas originaria, chi è rimasto ammaliato dalla silhouette e dalle gambe perfette della ‘cremaschina’. Chi ancora non può invece fare a meno di guardare non solo il fisico scolpito nel marmo, ma anche la bellezza senza tempo di Sara Croce.

Reduce da vacanze di Natale bollenti e da momenti di riposo anche in montagna, la fantastica Bonas ha voluto dare appuntamento a tutti i suoi fan per l’appuntamento serale di Avanti un altro con uno scatto da infarto. La modella stavolta si è superata, con un primo piano che mostra tutto il suo décolléte sensazionale!

Sara Croce sexy su Instagram: la foto fa il pieno di like

Sguardo ammaliante, sorriso malizioso, seno sodo e in bella vista, capelli biondi che cadono morbidamente tra le sue generosità. Chi potrebbe darle buca? La fantastica Sara ha dato appuntamento a tutti i suoi follower alla prossima puntata di Avanti un altro, e siamo certi che tutti si sintonizzeranno davanti a televisore per guardare lo show, aspettando solo la sua apparizione.

Un’apparizione che non sarà passata certo inaspettata anche nel corso dell’ultimo weekend, quando improvvisamente Sara si è presentata, con un look incantevole, tra le tribune del Gewiss Stadium di Bergamo per assistere alla partita tra Atalanta e Inter. Con un vestitino nero molto corto, in grado di mettere in risalto le sue forme perfette e le sue gambe stupende, la modella ha fatto girar la testa ai cinquemila presenti. E chissà che non sia stata una distrazione anche per i calciatori in campo, considerando che il match è terminato senza gol.