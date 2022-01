Guardiola lascia il City: scelta la sua nuova squadra

Pep Guardiola è pronto a lasciare il Manchester City per iniziare una nuova avventura: il tecnico ha scelto la sua nuova squadra.

Dopo sei anni, Pep Guardiola sembrerebbe pronto a lasciare il Manchester City. L’allenatore più rivoluzionario del nuovo millennio, uno dei più vincenti della storia, avrebbe ormai sciolto le riserve sul suo futuro. Resterà ancora sulla panchina dei Citizen, ma non a lungo. Probabilmente il tempo di conquistare un altro grande trofeo, quella Champions League lo scorso anno solo sfiorata, per poi assumere uno degli incarichi più importanti della sua carriera.

Allenatore dal curriculum straordinario, in grado di riscrivere le regole del calcio alla guida del suo Barcellona, una delle squadre più forti di sempre. Dal 2008 al 2012, con una formazione pazzesca con calciatori del calibro di Xavi e Iniesta, ha conquistato tre campionati, due coppe di Spagna, due supercoppe, due Champions League, tre supercoppe europee e due Mondiali per club.

Leggi anche -> Barcellona nei guai: via un altro campione, lo vuole Guardiola

Passato al Bayern Monaco, dal 2013 al 2016 ha messo insieme tre campionati tedeschi, due coppe di Germania, e un altro Mondiale per club (tre in totale, record finora ineguagliato). Quindi ha scelto di trasferirsi al Manchester City, dove finora ha collezionato tre vittorie in Premier, quattro coppe di Lega, una coppa d’Inghilterra e due Community Shield. Gli manca solo un trofeo internazionale. Quello che potrebbe arrivare in questa stagione. Forse l’ultima occasione per entrare ancora di più nella leggenda del club di Manchester, primda di diventare un’icona con un’avventura davvero epica.

Guardiola, nuova avventura in Nazionale: allenerà una big

Corteggiato alcuni anni fa anche dalla Juventus, Pep potrebbe ancora rimanere lontano dalla nostra Serie A. Stando a quanto trapela dall’Inghilterra, infatti, la sua nuova destinazione potrebbe non essere nessun campionato europeo. Se sarà addio al City, Guardiola si dedicherà a una carriera nuova: quella da commissario tecnico.

Leggi anche -> Sorprese Guardiola, ora fa la storia in Champions: meglio di Mbappé

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, il tecnico catalano avrebbe scelto di dire addio al club di Manchester al termiine del suo attuale contratto, che ha scadenza nel giugno 2023. Una stagione e mezzo ancora sulla panchina dei Citizen, poi la realizzazione di un sogno: guidare l’Olanda, una Nazionale che è nel suo dna. Attratto dal fascino della storia di Crijff, altra leggenda azulgrana, il tecnico avrebbe ammesso di voler allenare un giorno gli Orange. E quel giorno a quanto pare sarebbe molto vicino.