Tutti pazzi per Mariasole Pollio, l’influencer che ha avuto un flirt con Vlahovic

Privacy e vita top secret per Dusan Vlahovic: l’unica ragazza accostata al nuovo bomber della Juventus è stata Mariasole Pollio.

Dusan Vlahovic è un bomber capace di andar in gol con tutti… ma un po’ più sfortunato con le ragazze! O, perlomeno, così lascia trasparire l’attaccante serbo. Immarcabile in campo, riesce a smarcarsi alla grande anche da chi prova a indagare sulla sua vita privata. Certo, a Torino avrà più occhi puntati addosso, e per lui il compito sarà più gravoso. Fino ad oggi, però, solo una donna è stata accostata al nuovo centravanti della Juventus: Mariasole Pollio.

Dell’attaccante ormai ex viola sappiamo molte cose: aveva iniziato a studiare per diventare dentista; ama le bistecche (compresa la ‘Fiorentina); è appassionato di fantacalcio. Di sue fidanzate, o presunte tali, raramente si è però parlato. L’unica volta che il diretto interessato ha fatto riferimento a presunte fiamme è stato proprio in un’intervista concessa non molto tempo fa. Nell’occasione aveva dichiarato che gli scrivono sui social più gli appassionati di fantacalcio che non le ragazze.

Tuttavia, per un periodo sono state molto insistenti le voci che lo avrebbero voluto invischiato in una storia, forse non d’amore, ma comunque di simpatia molto particolare, con la giovanissima influencer napoletana Mariasole Pollio. Una ragazza che è già entrata nel cuore di moltissimi fan…

Chi è Mariasole Pollio, l’ex fiamma di Vlahovic

Giovanissima star dei social con oltre un milione e mezzo di follower, la splendida e talentuosa Mariasole è stata accostata per qualche mese proprio al fortissimo centravanti serbo. I due sono separati da pochi anni (classe 2003 lei, classe 2000 lui) e avrebbero per un periodo trovato una grande sintonia nonostante la distanza. La storia però non si sarebbe mai evoluta in qualcosa di troppo serio, e non a caso da qualche tempo a questa parte Mariasole pare abbia iniziato una relazione con il cantante ex Amici Deddy.

E a proposito di cantanti, la meravigliosa e frizzante influencer, diventata famosa prima con dei vlog su YouTube e poi attraverso la partecipazione come attrice a fiction e film molto popolari, da qualche anno è diventata un volto noto anche al grande pubblico per essere stata l’inviata tra i fan di Battiti Live.