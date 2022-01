Giulia de Lellis: nuova foto hot ed è di nuovo via alle polemiche

Giulia De Lellis qualche giorno fa, ha postato sul suo profilo social, una nuova foto hot, dove appare nuda e danzante, in tutto il suo splendore. La De Lellis , risultata pochi giorni prima, positiva al covid ha voluto festeggiare così, i suoi 26 anni, scatenando come sempre una valangata di commenti.

Giulia De Lellis, il 15 gennaio ha compiuto 26 anni, e per l’occasione ha deciso di regalare a tutti una sua foto hot, scatenando migliaia di reazioni tra le più disparate. Si va dalle critiche dei più puritani agli auguri e ai complimenti per i più libertini.

…Accolgo i miei 26 anni danzando esattamente così. Con Il miglior sorriso che io possa avere! A braccia aperte… Senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno. La base è quasi solida! …Chiusa in casa, sola ma circondata d’amore come non mai. Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla. Grazie per il pensiero di ognuno di voi, il bene che ho percepito è stato davvero tanto. Grazie a chi c’era, è stato bello… Grazie a chi c’è sempre stato. Chi c’è. E chi ci sarà…” questa è la descrizione che accompagna la foto della famosa influencer.

Cosa dicono i suoi fan?

LEGGI ANCHE —> Arturo Vidal, non ha solo una Panda: nel suo garage c’è un’altra auto pazzesca

Il problema è che tanti suoi fan non riescono a comprendere l’idea di Giulia. Infatti, una dei suoi fan scrive: “anch’io il giorno del mio compleanno metterò una serie di foto come le tue Giulia, magari prima spiegami il nesso tra il tuo compleanno e il postare la foto di te nuda…” per non parlare dei commenti peggiori e più infuocati. Diciamo che anche se la De Lellis non ha espresso la sua intenzione di postare questa foto nuda in occasione del suo compleanno, sui social una risposta ce l’hanno ed è pure piccata…

Giulia de Lellis è splendida anche nelle foto rubate

LEGGI ANCHE —> Carolina Stramare da urlo: scollatura spettacolare e lato b disegnato, sono da top model

Non è la prima volta come sappiamo che Giulia De Lellis finisce al centro delle polemiche per alcuni suoi scatti o per alcune sue frasi sul web. E’ accaduto spesso infatti, che la fashion blogger facesse discutere sui social. Negli ultimi mesi infatti la bellissima influencer è stata prima ritratta dai paparazzi in spiaggia, in un topless a dir poco spettacolare, dopodichè, ha posato in nudo integrale per alcuni fotografi, per delle foto artistiche dove è apparsa in tutto il suo splendore ed ora, lo ha fatto di nuovo sul suo profilo social.