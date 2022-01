Megan Barton Hanson è l’ex fidanzata di un noto calciatore: che curve

Tra le modelle più apprezzate in Inghilterra, Megan Barton Hanson è stata anche una wag importante: ha avuto una storia con un leader della Nazionale.

Straripante. Non c’è aggettivo migliore per descrivere una star della televisione inglese, poco famosa in Italia, almeno per il momento, ma già apprezzatissima da tantissimi fan che hanno avuto il piacere di seguirla per la sua voce, i suoi programmi e per le sue foto pazzesche. Si chiama Megan Barton Hanson, ed è stata per un periodo una delle wag più invidiate d’Inghilterra. Non tutti lo sanno, ma ha avuto una storia, o forse un flirt, con uno dei più amati calciatori inglesi.

Nata il 6 marzo 1994, la meravigliosa Megan ha iniziato a mostrare le proprie curve e il suo fisico pazzesco e a lavorare come modella a soli 20 anni, attraverso Instagram. Con certe qualità, era difficile non notarla. Così, in poco tempo è stata introdotta nel mondo della televisione, diventando una professionista come modella e come star di tanti programmi, soprattutto di reality show come Love Island 2018.

Oggi è rispettata da tutti anche per le sue tante attività collaterali. Come sanno bene i suoi fan, è infatti creatrice di un fortunato podcast su Spotify e Apple, You Come First. Inoltre, scrive anche come editorialista per Vice. Insomma, è una ragazza che si dà molto da fare nel lavoro. E non solo…

Megan Barton Hanson: super ex per Dele Alli

Con chi è stata la meravigliosa Megan nel mondo del calcio? La risposta è semplice: con il latin lover del calcio inglese, Dele Alli. Non è l’unica wag inserita in questo mondo dal campione del Tottenham, che ha fatto più volte centro nel cuore di bellezze mozzafiato. E Megan tra queste è forse la più amata insieme a Ruby Mae.

In passato finita nell’occhio del ciclone per delle accuse riguardanti il suo aspetto fisico (qualcuno l’ha accusata di essersi fatta qualche ritocchino di troppo), oggi Megan è una superstar dei social e della tv. Dopo la fine della storia con Alli ha però preferito allontanarsi dal mondo del calcio. Non sappiamo se ci sia un fidanzato nella sua vita. Single per scelta, ma di certo non priva di corteggiatori. E chissà che tra questi non possa esserci un altro calciatore.