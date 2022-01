Cene da campioni: i ristoranti frequentati dai calciatori della Juventus

I ristoranti più frequentati dai calciatori della Juventus a Torino: quali sono i locali in cui si potrebbero incontrare i campioni bianconeri.

Giocare è bello, ma non è l’unico piacere della vita per i calciatori, anche per i serissimi campioni della Juventus. Non di rado, giocatori importanti del club bianconero si godono per esempio una cena al ristorante, da soli o con le rispettive famiglie, o in alcuni casi anche in gruppo. Ma quali sono i locali più frequentati, tradizionalmente, dai calciatori della Vecchia Signora negli ultimi anni?

Ovviamente sono diversi i ristoranti di Torino e dintorni che hanno avuto l’onore di ospitare, almeno una volta, alcuni dei più importanti calciatori bianconeri (ma anche dei cugini granata). Alcuni sono locali storici, come Catullo, il Ristorante Angelino o La Lampara, altri sono new entry, come Il Picchio e I Fratelli Bravo.

Quello dei fratelli Bravo, Diego e Ruggero, è ad esempio un ritrovo per molti calciatori del Toro, ma è anche una tana di tifosi rigorosamente juventini. Più volte ha infatti ospitato calciatori come Leonardo Bonucci, che ama il vitello tonnato e la tagliata, ma anche Giorgio Chiellini, che preferisce tenersi leggero con insalate e pesce, o l’ex bianconero Claudio Marchisio. Un ritrovo importante che ha un solo cruccio nella sua giovane storia: non aver mai ospitato capitan Del Piero e capitan Buffon.

I ristoranti preferiti dai calciatori della Juventus

I tifosi della Juventus sanno bene che, se vogliono incontrare un calciatore bianconero, devono andare al Catullo, ristorante-pizzeria tra i più rinomati di Torino. Tra i suoi ospiti più recenti Bernardeschi, Moise Kean, Fagioli e tanti altri. Il tutto in un contesto ampiamente juventino.

Amato dai torinisti ma altro contesto totalmente a strisce bianche e nere e il ristorante Lampara, tra i primi locali a festeggiare la vittoria degli Europei nel 2021 con il gruppo di senatori juventini formato ovviamente in primis da Bonucci e Chiellini. Tra gli ospiti del ristorante, però, oltre a cuori granata come Juric, anche i vari Kulusevski, Morata, Tudor e tanti altri. Chissà se diventerà un ritrovo fisso anche per un calciatore schivo come Vlahovic.

Ma quali sono invece i ristoranti preferiti di Dybala? Anche lui è stato avvistato più volte dai fratelli Bravo o al Catullo, ma il suo ristorante preferito sembrerebbe essere uno che con la cucina piemontese ha poco a che fare: il giapponese Shizen.