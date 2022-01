Cristiano Ronaldo buongustaio: i piatti italiani più amati dal campione

Cristiano Ronaldo è un amante della buona cucina, soprattutto di quella italiana: ecco quali sono i suoi piatti preferiti.

Chi ama la buona cucina, non può non amare la cucina italiana. Non sfugge a questa regola Cristiano Ronaldo, che già prima di vivere nel nostro Paese per un bel periodo di tempo (circa tre anni) era innamorato di alcune pietanze tipiche anche della nostra tradizione. Certo, da buon portoghese non si nega di tanto in tanto specialità lusitane, come il baccalà. Ma sono diverse le prelibatezze italiane che ha sempre amato e che continuano a far parte della sua dieta rigorosa.

D’altronde, è risaputo: la dieta mediterranea è perfetta per equilibrio e tantissimi sportivi l’adottano, anche lontano dal nostro Paese. Ma un perfezionista come CR7 ha portato la sua dieta personale a un livello di rigore quasi maniacale. Il campione ex Juventus consuma sei pasti al giorno.

La colazione solitamente non è dolce ma salata. Prosciutto, formaggio e yogurt magro, senza tanti strappi alla regola. Non proprio la tipica colazione italiana, ma realizzabile anche con i nostri prodotti. Basta scegliere uno dei tanti formaggi deliziosi della nostra tradizione casearia. Ma è nel pranzo o nella cena che CR7 si lascia andare alla fantasia.

Cristiano Ronaldo: la dieta e i piatti preferiti

Due i pranzi della giornata di Ronaldo. Il primo arriva qualche ora dopo la colazione e solitamente è a base di pollo o insalata. Due alimenti molto semplici ed essenziali, presenti nella dieta di molti italiani. Sul pollo siamo dei veri esperti, e possiamo realizzarlo in tantissimi modi, anche se siamo certi che difficilmente Cristiano si sarà avvicinato a preparazioni come la mugnaia.

Il secondo pranzo è invece a base di pesce (soprattutto tonno), o uova, olive e insalata. Dopo i due pranzi, si concede uno snack pomeridiano, fatto solitamente da frutta fresca o da una preparazione che non è tipicamente italiana, ma ha preso piede nel nostro Paese, come l’avocado toast. A cena, nuovamente doppia, Ronaldo si concede invece piatti più complessi.

La sera varia ancora tra pesce (spada o altre specialità più raffinate) e insalata, mentre nella seconda cena, ultimo pasto di giornata, solitamente si concede anche una bistecca o dei calamari e polpo, alimento di cui va matto e che consuma in grandi quantità. E per quanto riguarda piatti della tradizione italiana? Pochi, per il momento. Tanto per essere chiari, è molto raro che si conceda un piatto di pasta o una pizza. Il piatto del suo cuore rimane infatti una specialità tipicamente portoghese: il bacalhau du bras.