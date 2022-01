Monica Bertini, il bikini esplode: il primo piano è da togliere il fiato

La regina del calcio in Mediaset, Monica Bertini, fa sognare i suoi fan sui social: le foto in bikini sono spettacolari.

Sono poche le donne del calcio in grado di lottare ad armi pari con Diletta Leotta, da anni preferita degli italiani. Monica Bertini è una di queste, una professionista in grado di contendere alla bionda siciliana il titolo di ‘signora del calcio’. In Mediaset, dopo l’uscita di Giorgia Rossi, è l’assoluta protagonista e in questo gennaio è tornata a far sognare i tifosi con i suoi suoi pre e post partita in Coppa Italia.

Se in televisione i tifosi possono apprezzarla per le sue qualità professionali, la sua dizione eccellente, il suo senso dell’umorismo, la sua capacità di tenere le redini della conduzione mettendo a proprio agio gli ospiti grazie alla sua competenza, sui social sono ben altre le qualità che l’hanno resa, in questi anni, una vera influencer.

Leggi anche -> Monica Bertini, il vestito esalta le forme super: l’appuntamento ai fan

Perché Monica non è solo una giornalista di assoluto talento, ma anche una donna di una bellezza abbagliante, per molti assolutamente perfetta. Sorriso malizioso, capelli fluenti, sguardo che sconvolge, fisico che manda in visibilio. Non le manca proprio nulla, e lo ha dimostrato ancora una volta con una straordinaria foto in costume.

Monica Bertini: la foto in costume manda in tilt i social

C’è un mistero che avvolge questa pausa per le Nazionali di Monica Bertini. Mentre il calcio è in stand-by e il calciomercato impazza, molti protagonisti si sono infatti concessi qualche giorno di relax, raggiungendo anche esotiche mete vacanziere. Ad esempio, Cristiano Ronaldo ha scelto di andare per un breve periodo a Dubai, per alloggiare in uno dei suoi alberghi del cuore e ricaricare le batterie anche in vista dei playoff del Portogallo per i Mondiali 2022.

Potrebbe interessarti -> Gli hotel preferiti di Cristiano Ronaldo: ecco dove ama alloggiare il fuoriclasse

La giornalista Mediaset in questi giorni ha invece pubblicato alcune foto al mare, in bikini, con un décolléte generosamente in primo piano. Scatti che hanno fatto sognare i tifosi, ma il volto simbolo della Coppa Italia ha tenuto a precisare: “Sono foto di repertorio, non sono in vacanza“. Se sia vero o meno non sta a noi giudicarlo.

Quale che sia la verità, c’è una cosa sicura: le sue foto, anche di repertorio, riescono a mandare in tilt il mondo del web e a ricevere 90 minuti di metaforici applausi, più meritati, forse, anche di quelli celebri ricevuti dal ragionier Fantozzi.