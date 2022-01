Scarpini da campioni: i modelli dei calciatori più forti al mondo

Scarpini che passione: ecco quali sono i modelli scelti dai più forti al mondo, da Cristiano Ronaldo a Leo Messi.

Gli scarpini sono lo strumento principale per un calciatore. A volte, la scelta di uno scarpino può cambiare notevolmente il rendimento in campo, come la scelta di una racchetta per un tennista. Certo, oggi la tecnologia è arrivata a un punto tale da rendere praticamente tutti i modelli più noti sul mercato in grado di garantire il massimo delle prestazioni. Eppure, tra i calciatori c’è ancora chi predilige un tipo di calzature piuttosto che un altro, e spesso non per semplici motivi di sponsor. Ma quali sono gli scarpini dei campioni più famosi al mondo?

Nella stagione 2021/22 c’è un modello che mette d’accordo quasi tutti i più forti: i Nike Mercurial Superfly VIII Elite, uno scarpino in grado di far correre un campione al massimo della velocità dal primo all’ultimo minuto, grazie al collare elasticizzato, che offre un supporto extra, e all’innovativo piatto suola, capace di rendere super reattivi i propri piedi.

Non a caso, indossano questi spettacolari scarpini, con qualche variazione estetica, assi del calibro di Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo, due fenomeni che fanno della rapidità una delle loro armi migliori. Lo scarpino dei veri bomber è però un altro: Nike Mercurial Vapor 14. Lo strumento adatto per chi si pone un solo obiettivo durante la partita: metterla dentro a tutti i costi. Chi la indossa? Tutti i più cattivi sotto porta, da Robert Lewandowski a Erling Haaland, passando per il neo attaccante della Juventus Dusan Vlahovic.

Gli scarpini di Neymar e Messi

C’è però chi non punta tutto sulla rapidità e la potenza, bensì sul controllo. Per calciatori di questo tipo, veri e propri registi in campo, la scarpa più adatta in casa Nike è un’altra: la Phantom GT Elite, dotata di un design unico che permette di creare effetti particolari e parabole difficili da leggere, aiutando anche nei dribbling e nei passaggi. Chi la indossa? Solo i migliori, come Kevin de Bruyne.

Non tutti i più grandi calciatori si affidano però alla più famosa marca di materiale sportivo al mondo. C’è chi viene sostenuto da altri brand, capaci comunque di esaltare le loro qualità. Come Neymar, endorser Puma. Il suo modello è la scarpa Future Z 1.2, capace di garantire massima aderenza, libertà di movimento e dinamicità.

Ma anche il più forte di tutti, almeno negli ultimi quindici anni, è testimonial di un marchio differente da quello degli altri assi del mondo del calcio. Stiamo parlando ovviamente di Leo Messi, da molto tempo sponsorizzato dall’Adidas. I suoi scarpini? Per la stagione 2021/22 la scelta è ricaduta sugli X Speedflow.1, il massimo della tecnologia a disposizione della nota azienda tedesca.

Calzature che permettono di farti raggiungere i massimi picchi di velocità, lasciandoti libero di sfogare la tua fantasia senza preoccuparti dell’equilibrio. Questo grazie a un inserto in fibra di carbonio e all’avampiede rialzato, oltre a una gabbia Agilitycage che permette di avere la stabilità massima senza perdere in comfort. Parola di Leo, uno che di magie in campo se ne intende.