Martina Fusco, la zip scende troppo: il décolleté sbuca fuori

Foto bollenti per Martina Fusco, la wag napoletana più amata dai tifosi: che scatti per la fidanzata di Nikita Contini.

Esuberante e senza freni, come di consueto. Martina Fusco fa sciogliere il cuore dei fan sui social con alcuni scatti pazzeschi, super sensuali e anche molto ‘decisi’. Foto che riescono a catturare benissimo la sua personalità ricca di sfaccettature. Perché Martina non è una wag qualunque, ma una ragazza forte, indipendente, desiderosa di essere ricordata non solo come la ‘fidanzata di…’. E ha tutte le potenzialità per riuscirci.

Per chi non la conoscesse, Martina è una modella di costumi da bagno napoletana, classe 2000. Nella sua carriera ha già saputo stupire il pubblico prendendo posto da protagonista in uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia: Ciao Darwin, il folle show televisivo condotto da Paolo Bonolis. Un programma che le ha aperto le porte anche di La pupa e il secchione.

Alta 1,58 metri di assoluta sensualità, ha iniziato a fare la swimsuit model durante il suo percorso di studi, conquistando fin da subito il pubblico grazie alle sue forme prorompenti, per le quali è riuscita anche a vincere un ambito premio, la Coppa Conan. Da allora, non si è più fermata, diventando un’influencer e una delle wag in grado di superare, per successo, anche il compagno calciatore.

Martina Fusco: foto sexy e cerniera sempre più giù

“Non dire niente a volte dice molto“, ha scritto in un sensualissimo post su Instagram. Coperta da una tuta nera con strisce bianche, la modella regala uno sguardo da infarto e una cerniera sbottonata che scende, scende, scende sempre più giù, mostrando un panorama da sogno.

Un panorama che di certo si può godere Nikita Contini, il suo compagno calciatore. Il portierino di proprietà del Napoli, oggi in prestito al Crotone, continua a essere fondamentale nella sua vita anche a distanza e nonostante la gelosia. Lo ha confessato non molto tempo fa la stessa Martina in un’intervista.

Dopo il trasferimento in Calabria, la bella Fusco ha infatti seguito il suo amato Nikita, ma in realtà non è quasi mai a casa per via del suo lavoro, che la obbliga spesso e volentieri a passare lunghi periodi in trasferta: “Ogni tanto sto con lui quando non devo lavorare. Siamo gelosi entrambi l’uno dell’altra“. Ma c’è da scommettere, lui un po’ di più.