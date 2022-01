Il quiz di Calciopolis: dimostra che sei veramente un fenomeno sullo sport

Amici di Calciopolis, benvenuti a questa terzo appuntamento con il quiz che testerà a fondo, le vostre conoscenze sportive, mettendo a nudo tutte le vostre lacune. Se anche tu, sei tra quelli che pensano di sapere tutto sullo sport, mettiti alla prova e dimostralo!

…mettiti alla prova e vedi se senza nessun tipo di aiuto, sei in grado di rispondere correttamente a cinque domande che i nostri esperti ogni giorno, prepareranno per te… Ovviamente se bari , andando a cercare le risposte sul web, oppure se impieghi più di 10 secondi per rispondere a ciascuna domanda, sicuramente non puoi vantarti poi, di essere un vero esperto di sport

I nostri quiz sono complicati e solo poche persone, riescono a totalizzare, 5 risposte esatte su 5…

…Tu pensi di riuscirci? cosa stai aspettando allora? mettiti alla prova e dimostra a tutti chi sei!

In questo periodo sono moltissime le persone che, per tenere allenata la mente, si cimentano in cruciverba complicatissimi, sudoku e rompicapi vari e spesso queste pagine diventano “contagiose”, trasformandosi in vere e proprie sfide on-line tra tantissimi utenti.

Questi passatempi, oltre ad essere un ottimo sistema, per tenere occupata la mente sono anche un esercizio che ci permette, il più delle volte, di distogliere la nostra attenzione dai problemi quotidiani. La sfida che vi proponiamo da oggi, noi di Calciopolis è ancora una volta molto complicata, per chi non è un grande conoscitore dello sport in genere, ma per chi ha un a buona dimestichezza con quelli che sono gli argomenti più comuni, può risultare di facile soluzione.

Si tratta di una serie di cinque domande di carattere sportivo, a risposta chiusa, quindi con tre opzioni per ogni risposta, che testeranno la vostra preparazione in questo ambito.

Uniche condizioni però, come sempre, sono che la risposta ad ogni domanda, dovete darla ognuna in massimo 10 secondi (non avete quindi, un tempo illimitato per rispondere) e che per arrivare alle risposte, dovrete far affidamento solo sulla vostra memoria (senza ricorrere quindi all’aiuto del web).

Tu pensi di essere in grado di farlo? e allora divertiti e dimostra a te stesso quanto vali davvero, oppure prova a sfidare i tuoi amici che pensano di essere più bravi di te…

Quiz: sei in pronto a rispondere alle 5 domande di oggi?

…e allora cominciamo…

pronti….VIA!

1 IN CHE ANNO LA MARATONA E’ DIVENTATO SPORT OLIMPICO ANCHE PER LE DONNE?

1) 1960

2) 1976

3) 1984

2 SECONDO IL REGOLAMENTO UFFICIALE DEL GIOCO, QUALE DEVE ESSERE LA LARGHEZZA REGOLAMENTARE DI UNA PORTA DI CALCIO?

1) 7,15 metri

2) 7,32 metri

3) 7,00 metri

3 QUANTI CAMPIONATI DEL MONDO DI CALCIO, HA VINTO LA NAZIONALE DI CALCIO ARGENTINA?

1) 2

2) 3

3) 1

4 CON LE REGOLE ATTUALI, NEL VOLLEY COSA AVVIENE SE UN GIOCATORE, RISPONDE AL SERVIZIO AVVERSARIO CON UN MURO?

1) E’ PUNTO PER LA SQUADRA L’AVVERSARIA

2) E’ PUNTO PER LA SUA SQUADRA

3) IL PUNTO SI RIPETE PERCHE’ L’AZIONE NON E’ CONTEMPLATA

5 IN TUTTO L’ARCO DELLA SUA SPLENDIDA CARRIERA, QUANTE MEDAGLIE D’ORO E’ RIUSCITA A CONQUISTARE FEDERICA PELLEGRINI NELLE GARE INDIVIDUALI SOLI GIOCHI OLIMPICI?

1) 1

2) 3

3) 4

Come vi abbiamo già detto in precedenza, si tratta di un quiz sportivo complicato, ma solo per chi non è ferrato in materia. L’errore è comunque sempre dietro l’angolo e se avete veramente risposto correttamente a tutte le domande, facendo attenzione ai vari trabocchetti, presenti del quiz allora siete veramente dei campioni!

Qui sotto ora, trovate le soluzioni alle 5 domande di oggi:

Il quiz di Calciopolis: Soluzioni:

1 IN CHE ANNO LA MARATONA E’ DIVENTATO SPORT OLIMPICO ANCHE PER LE DONNE?

La risposta corretta è la 3) 1984

(La specialità della maratona, al contrario di quanto è avvenuto negli uomini, che hanno iniziato a correrla addirittura nel 1896, si corre ai Giochi olimpici dal 1984. In quella prima edizione, vinse la statunitense Joan Benoit)

2 SECONDO IL REGOLAMENTO UFFICIALE DEL GIOCO, QUALE E’ LA LARGHEZZA REGOLAMENTARE DI UNA PORTA DI CALCIO?

La risposta corretta è la 2) 7,32

(Secondo il regolamento ufficiale del gioco del calcio, le porte devono essere obbligatoriamente di forma rettangolare e da due pali alti 2,44 metri ciascuno, congiunti in senso orizzontale da una traversa lunga 7,32 metri)

3 QUANTI CAMPIONATI DEL MONDO DI CALCIO, HA VINTO LA NAZIONALE DI CALCIO ARGENTINA?

La risposta corretta è la 1) 2

(La nazionale di calcio albiceleste, nell’albo d’oro della competizione mondiale conta 2 successi. Uno ottenuto in casa nel 1978 e l’altro ottenuto in Messico nel 1986)

4 CON LE REGOLE ATTUALI, NEL VOLLEY COSA AVVIENE SE UN GIOCATORE, RISPONDE AL SERVIZIO AVVERSARIO CON UN MURO?

La risposta corretta è la 1) E’ PUNTO PER LA SQUADRA L’AVVERSARIA

(Secondo le regole FIVB il servizio non può essere in alcun modo murato, pena l’assegnazione del punto alla squadra avversaria).

5 IN TUTTO L’ARCO DELLA SUA SPLENDIDA CARRIERA, QUANTE MEDAGLIE D’ORO E’ RIUSCITA A CONQUISTARE FEDERICA PELLEGRINI NELLE GARE INDIVIDUALI SOLI GIOCHI OLIMPICI?

La risposta corretta è la 1) 1

(Diversamente a quello che si potrebbe immaginare, Federica Pellegrini nell’arco della sua carriera, ha conquistato una sola medaglia d’oro nell’ambito dei giochi olimpici. L’unico oro conquistato, la pellegrini lo vinse con un tempo di 1’54″82, nei giochi di Pechino 2008 regalando all’Italia, il primo oro, nella storia del nuoto olimpico femminile)

Ci vediamo domani per un altro quiz!!!

