Juventus, chiesto difensore all’Atletico Madrid: i dettagli dell’operazione

La Juventus si sarebbe interessata ad un difensore dell’Atletico Madrid e avrebbe già avviato i primi contatti con i Colchoneros

E’ già iniziata la ricerca di un difensore da parte della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un centrale esperto, che possa affiancare De Ligt, Demiral e Bonucci a partire dalla prossima stagione. Con Chiellini ormai limitato nel minutaggio e Danilo adattato ad un ruolo non suo, bisognerà intervenire il prima possibile per evitare una situazione d’emergenza come quella vissuta da Pirlo in questo inizio di campionato.

La dirigenza juventina avrebbe iniziato a sondare il terreno e la pista principale porterebbe alla Liga. Dopo aver già subito 11 gol in questo avvio di stagione, è necessario che il difensore del futuro non corrisponda obbligatoriamente ad un profilo giovane e di prospettiva, ma anche a quello di un giocatore pronto per i palcoscenici di un certo livello.

Juventus, un difensore come obiettivo: contatti con l’Atletico Madrid

Secondo la stampa spagnola, il nome più quotato per vestire la maglia della Juve dal 2021 è quello di Stefan Savic. Il difensore compirà 30 anni a gennaio ed è un talento affidabile. La retroguardia dell’Atletico Madrid in questa stagione appare impenetrabile, con soli 2 gol subiti in campionato, e il merito è anche del montenegrino.

Il contratto dell’ex Fiorentina scadrà nel 2022 e se non verrà rinnovato entro l’estate, pur di non perderlo a parametro zero i Colchoneros lo cederanno. Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra abbordabile per le casse della Juventus, che sembra intenzionata a fare sul serio. I bianconeri avrebbero già avviato i primi contatti con la società spagnola, così da chiudere il colpo prima della concorrenza.

