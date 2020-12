Calciomercato Inter, pressing su De Paul: le ultime mosse nerazzurre

L’Inter punta a De Paul e la dirigenza nerazzurra avrebbe già mosso passi concreti per trattare con l’Udinese

Antonio Conte avrebbe ormai deciso: è Rodrigo De Paul il prossimo grande obiettivo dell’Inter. Il centrocampista argentino rispecchia in pieno le caratteristiche cercate dal tecnico leccese, su tutte, la sua duttilità. Che faccia da mezz’ala, trequartista o mediano, il 26enne dell’Udinese lo fa bene e un profilo come il suo può diventare cruciale nella rosa interista.

Nonostante De Paul si trovi perfettamente ad Udine, tanto da aver rinunciato anche al Leeds quest’estate, non si esclude affatto un suo possibile passaggio in un top club di Serie A. L’argentino, infatti, è ormai pronto per il definitivo salto di qualità e l’Inter può rappresentare la giusta destinazione.

Inter su De Paul, la cifra chiesta dall’Udinese

Pochi giorni fa il giocatore bianconero ha dichiarato: “Non ho intenzione di andarmene. Al momento non penso al futuro, ma se dovesse chiamare una big ci penserò”. Parole che lasciano aperte le porte ad possibile affare proprio con i nerazzurri, che sarebbero entrati in contatto con l’agente del calciatore negli ultimi giorni.

Le parti hanno iniziato a discutere per comprendere meglio come muoversi nei prossimi mesi e serviranno almeno 35 milioni di euro per convincere l’Udinese. L’Inter dovrà quindi prima cedere e il nome più quotato per lasciare il club è quello di Eriksen. Solamente la cessione del danese sbloccherà ogni possibile trattativa per gennaio. I tifosi attendono novità nelle prossime settimane.

