Il mercato della Juventus balla sulle punte. Nelle ultime ore si intensificano i contatti per Scamacca, ma c’è un altro club sul centravanti ora al Genoa. Resta in piedi però una clamorosa trattativa.

La Juventus resta vigile sul mercato e punta tutto su Gianluca Scamacca. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti fra Paratici e Carnevali che però resta fermo sulle sue posizioni. Il Sassuolo vorrebbe infatti inserire l’obbligo di riscatto nella trattativa con i bianconeri, che invece cercano di garantirsi solo un diritto per valutare le prestazioni del centravanti. Una disputa che potrebbe bloccare l’affare, ma che nella notte e in mattinata è stata discussa fra i club per cercare un accordo.

Le parti si sono avvicinate molto, ma c’è il pressing del Parma, che ha bussato con forza per regalare a D’Aversa una punta in grado di dare forza ad un attacco poco prolifico. I ducali sarebbero disposti ad accontentare Carnevali, ma c’è il veto del Genoa, che al momento ha in prestito il calciatore e non vorrebbe rafforzare una diretta concorrente nella lotta salvezza. Un affare a tre, che la Juve vorrebbe chiudere. Intanto però si riapre una pista che potrebbe avere risvolti clamorosi.

Mercato: la Juve punta Scamacca ma ha un’idea clamorosa per l’estate

Pochi movimenti in casa Juventus ma un obiettivo forte che sta animando le ultime ore di mercato. Ad Andrea Pirlo serve un vice Morata, e il nome di Scamacca è caldissimo. Il tecnico lo ha chiesto con forza alla dirigenza, ma in una sessione di mercato frenata dalle difficoltà di bilancio, l’allenatore ha in più occasioni provato Kulusevski da terminale offensivo, per evitare di rimanere senza soluzioni da febbraio in poi. Le notizie che arrivano dalla Francia però potrebbero aprire un nuovo fronte e ravvivare una vecchia idea dei bianconeri.

Pare infatti che nell’affare che ha portato Arkadiusz Milik al Marsiglia, non sia stata inserita una clausola che vieta al club di rivenderlo in Serie A. Questa indiscrezione potrebbe riaccendere una pista che la Juve ha visto sfumare poche settimane fa per la ferma volontà del Napoli di non rafforzare una concorrente. Paratici potrebbe quindi valutare la possibilità di accantonare Scamacca in questa sessione di mercato e tuffarsi con forza sul calciatore polacco, lasciando Pirlo senza una soluzione nell’immediato ma garantendo al tecnico un centravanti con esperienza europea. Nelle prossime ore conosceremo le intenzioni della Juventus, che avrà un nuovo colloqui con il Sassuolo e deciderà il futuro del reparto offensivo.