Inter-Juventus fuori dal campo: la sfida tra wags a colpi di bellezza

Inter-Juventus è una sfida anche fuori dal campo: ecco le più belle wags del derby d’Italia.

Questa sera cominceranno le semifinali di Coppa Italia. Al San Siro di Milano andrà in scena Inter e Juventus per la gara d’andata. Un match importante e che regalerà tante emozioni per l’elevato tasso tecnico delle due squadre.

Fuori dal campo, le compagne dei protagonisti supporteranno i propri partner, ma non potranno farlo dagli spalti come di consuetudine. E il derby d’Italia tra wags è tanto equilibrato come la gara che si giocherà stasera.

Le wags nerazzurre

Doina Turcanu, la compagna di De Vrij. Entrambi fedelissimi, sono fidanzati da molto tempo, già da quando il difensore olandese giocava alla Lazio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Doina Turcanu (@doinaturcanu)

La stupenda modella Giulia Amodio è la compagna di Stefano Sensi. I due si frequentano da ormai parecchio tempo e ben presto si sposeranno. Infatti, da meno di un mese, il calciatore ha chiesto la mano della sua partner.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA AMODIO (@giulia_amodio)

L’elegantissima e stupenda Camilla Bresciani, fidanzata del giovane centrale difensivo dell’Inter Alessandro Bastoni. Una bellezza che il nerazzurro non si lascerà certo scappare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camilla (@camilla_bresciani)

Le wags bianconere

La bellissima cantante polacca, nonché moglie di Szczęsny: Marina Łuczenko è certamente tra le più affascinanti wags bianconere. Lo scorso anno ha pubblicato il suo terzo album, ma oltre alla musica si dedica anche alla tv e alla moda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@marina_official)

Annekee Molenaar, modella olandese e figlia di un ex calciatore dell’Ajax. Da un paio d’anni compagna di De Ligt, infiamma i suoi profili social con i suoi shooting.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar)

Come non dimenticare Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. Recentemente i due hanno trascorso una mini vacanza in montagna, proprio per il compleanno di Georgina che ha compiuto 27 anni.