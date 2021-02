Messi, vicino l’ennesimo record: il primato da battere

Lionel Messi ha siglato un gol dalla panchina in Real Betis-Barcellona: ora è ad una marcatura dal record di Julio Salinas.

La carriera di Leo Messi è a dir poco fantastica. Solo recentemente ha battuto il record di Pelé per gol fatti con la maglia di uno stesso club. Un primato che ha scatenato l’ira del Santos, poiché non sarebbero stati contate le reti fatte in incontri non ufficiali, e all’epoca O’Rey segnava in qualsiasi modo, in qualsiasi competizione, in qualsiasi gara.

L’argentino ora ha un nuovo record nel mirino. Nel match di ieri contro il Real Betis, Messi è entrato nel secondo tempo e in appena due minuti ha firmato il gol del momentaneo pareggio. Quella marcatura gli ha permesso di raggiungere Oscar de Paula, ex attaccante della Real Sociedad, al secondo posto della classifica dei goleador subentranti a gara in corso nel campionato spagnolo. Con una nuova rete, balzerebbe al primo posto di questa speciale classifica.

Messi, un gol dalla panchina e sarà record: Salinas trema

Con la rete al Betis, Messi ha segnato ben 27 gol entrando dalla panchina in quindici anni di Liga. Ora punta Julio Salinas, a quota 28 marcature e primo in questa speciale classifica stilata da Mister Chip.

Non sarà facile per Leo raggiungere Salinas. Il campione del Barcellona di rado viene lasciato in panchina. E considerando che il futuro in Spagna è in discussione, l’argentino rischia di non riuscire a strappare il primato all’ex attaccante basco. Tra l’altro, Salinas ha giocato anche 4 anni con la maglia blaugrana, con il quale ha vinto la Coppa dei Campioni del 1992, l’ultima sotto questo nome prima di diventare Champions League.