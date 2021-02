Annuncio clamoroso di David Alaba, che in conferenza stampa ha svelato il suo addio al Bayern Monaco. L’esterno chiude una storia ricca di successi, ma non sarà l’unico top player a salutare a fine anno.

David Alaba lascia il Bayern Monaco e non è l’unico top player che cambierà casacca a fine stagione. L’annuncio clamoroso è stato svelato dal difensore nella conferenza stampa che anticipa la gara di Champions League di stasera. “Ho deciso di vivere una esperienza nuova. Non è stata una decisione semplice perché sono stato qui per 13 anni. Mi sono sempre sentito a casa al Bayern Monaco, sono riconoscente per quanto hanno fatto per me. Il Bayern è la mia famiglia, qui ho vissuto 13 anni incredibili”. Queste le parole del calciatore che passerà al Real Madrid a parametro zero dopo una esperienza lunga e ricca di successi con i bavaresi.

Alaba ha parlato anche si Upamecano, che potrebbe essere il suo erede con la maglia dei tedeschi, ma non sarà l’unico top player in partenza in una sessione di mercato, la prossima, che si preannuncia ricca di trasferimenti clamorosi. Le situazioni dei club, che in tempi di pandemia non riescono ad investire troppo, costringeranno gli uomini di mercato a tuffarsi sugli svincolati, e i nomi sono eccellenti. Da Messi a Ramos, i prossimi mesi potrebbero essere caldissimi, e chiudere storie che hanno alimentato l’amore dei tifosi nell’ultimo decennio.

Leggi anche: Mercato, Messi va, Ronaldo resta: giorni caldi per il futuro dei fenomeni

Alaba dice addio: da Ramos a Messi, sono in tanti i top player pronti a lasciare i club

Messi e Sergio Ramos sono solo alcuni dei nomi che scatenano la fantasia degli uomini di mercato in giro per il mondo. La pulce non ha ancora rinnovato, e potrebbe non farlo. Per lui sono pronti contratti faraonici da parte del Manchester City e del Psg. Anche Di Maria ha confermato la possibilità che Messi possa prendere la via di Parigi, dichiarando che il trasferimento è possibile. La grande storia di Sergio Ramos al Real Madrid è ormai destinata a chiudersi. Lo spagnolo, fra i più influenti calciatori della storia del club, non ha intenzione di rinnovare, e la notizia dell’arrivo di Alaba potrebbe essere la conferma.

Anche Sergio Aguero è in scadenza con il City. Il centravanti argentino è stato accostato alla Juve, ma anche il Barcellona potrebbe farsi vivo per portarlo in Spagna. A Liverpool hanno già detto addio Georginio Wijnaldum, che ha praticamente raggiunto l’accordo con il Barcellona e Koeman. Sempre in Spagna tiene banco la vicenda legata a Modric. Il croato non ha ancora firmato il rinnovo e potrebbe farlo a breve. Sullo sfondo però potrebbero esserci telefonate ed accordi che frenano la trattava.